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货币新闻 | 2011年 12月 2日 星期五 17:15 BJT

〔表格〕LME金属库存最新变化--12月2日

路透伦敦12月2日电---伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨):

品种 最新库存 变动

铜 388,150 +1,450

锡 12,155 +5

铅 366,825 -2,425

锌 737,250 -4,100

铝 4,554,975 -2,675

镍 90,822 -252

铝合金 140,160 持平

NASAAC 161,220 -400

*NASAAC为北美特种铝合金(完)

--编译 许娜;审校 程琳

LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>

品种 库存数据 库存分布 品种 库存数据 库存分布

--- ----------- ---------------- --- ----------- -----------------

铜 .MCU-STOCKS <0#MCUSTX-LOC-GRD> 铅 .MPB-STOCKS <0#MPBSTX-LOC-GRD>

铝 .MAL-STOCKS <0#MALSTX-LOC-GRD> 锡 .MSN-STOCKS <0#MSNSTX-LOC-GRD>

锌 .MZN-STOCKS <0#MZNSTX-LOC-GRD> 铝合金 .MAA-STOCKS <0#MAASTX-LOC-GRD>

镍 .MNI-STOCKS <0#MNISTX-LOC-GRD> NASAA .MNA-STOCKS <0#MNASTX-LOC-GRD>

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