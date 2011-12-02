〔表格〕LME金属库存最新变化--12月2日

《全球汇市》美元上涨，投资人对特朗普总统税改计划寄予厚望
路透纽约2月10日 - 美元兑一篮子主要货币周五徘徊在11日高位附近，此前美国总统特朗普的讲话，没有动摇市场对其政府不久将公布税改政策的乐观情绪。
路透伦敦12月2日电---伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨):
品种 最新库存 变动
铜 388,150 +1,450
锡 12,155 +5
铅 366,825 -2,425
锌 737,250 -4,100
铝 4,554,975 -2,675
镍 90,822 -252
铝合金 140,160 持平
NASAAC 161,220 -400
*NASAAC为北美特种铝合金(完)
--编译 许娜;审校 程琳
LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>
品种 库存数据 库存分布 品种 库存数据 库存分布
--- ----------- ---------------- --- ----------- -----------------
铜 .MCU-STOCKS <0#MCUSTX-LOC-GRD> 铅 .MPB-STOCKS <0#MPBSTX-LOC-GRD>
铝 .MAL-STOCKS <0#MALSTX-LOC-GRD> 锡 .MSN-STOCKS <0#MSNSTX-LOC-GRD>
锌 .MZN-STOCKS <0#MZNSTX-LOC-GRD> 铝合金 .MAA-STOCKS <0#MAASTX-LOC-GRD>
镍 .MNI-STOCKS <0#MNISTX-LOC-GRD> NASAA .MNA-STOCKS <0#MNASTX-LOC-GRD>
路透纽约2月10日 - 美元兑一篮子主要货币周五徘徊在11日高位附近，此前美国总统特朗普的讲话，没有动摇市场对其政府不久将公布税改政策的乐观情绪。
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路透芝加哥2月10日 - 芝加哥期货交易所小麦期货周五延续涨势，触及七个月高位，因农业部下调美国和全球小麦结转库存预估，至低于分析师预期的水准，投资者回补空头。