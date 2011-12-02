〔路透基点〕国泰世华和第一银行获得立荣航空贷款主办行头衔--RLPC

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港12月2日电---汤森路透旗下基点引述银行业消息人士称,国泰世华银行和第一银行已获得立荣航空53亿台币12年期飞机融资案的主办行头衔.
资金将用於购买10架短程飞机.
立荣航空是长荣航空的子公司,今年稍早同欧洲涡轮螺旋桨飞机制造商ATR公司签署了购买10架ATR 72-600飞机的协议.这些飞机定於从2012年第三季开始交付.(完)
--编译 白云;审校 程琳
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。