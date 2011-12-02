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亚洲 | 2011年 12月 2日 星期五 17:38 BJT

〔路透基点〕国泰世华和第一银行获得立荣航空贷款主办行头衔--RLPC

路透香港12月2日电---汤森路透旗下基点引述银行业消息人士称,国泰世华银行和第一银行已获得立荣航空53亿台币12年期飞机融资案的主办行头衔.

资金将用於购买10架短程飞机.

立荣航空是长荣航空的子公司,今年稍早同欧洲涡轮螺旋桨飞机制造商ATR公司签署了购买10架ATR 72-600飞机的协议.这些飞机定於从2012年第三季开始交付.(完)

--编译 白云;审校 程琳

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