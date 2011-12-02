〔全球农产品〕棕榈油2012年料走强,因产量增长趋弱且需求上升-Mistry

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透印尼努沙杜瓦12月2日电---知名行业分析师Dorab Mistry周五表示,东南亚棕榈油产量增长趋弱,以及需求正常扩张,将为明年棕榈油市场走牛奠定基础.
"未来一年,偏多的基本面和有些不确定的宏观经济形势将相互角力.我倾向於紧俏的基本面将胜出,"他在巴厘岛举行的印尼棕榈油大会上表示.
Mistry是印度Godrej International交易部门的主管,他维持稍早预估,仍预计到2012年6月马来西亚棕榈油价格FCPOc3将触及每吨4,000马币(林吉特)(1,300美元),因需求强劲导致供应紧张.(完)
--编译 丁琦;审校 程琳
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。