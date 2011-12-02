〔全球农产品〕棕榈油2012年料走强,因产量增长趋弱且需求上升-Mistry

路透印尼努沙杜瓦12月2日电---知名行业分析师Dorab Mistry周五表示,东南亚棕榈油产量增长趋弱,以及需求正常扩张,将为明年棕榈油市场走牛奠定基础.

"未来一年,偏多的基本面和有些不确定的宏观经济形势将相互角力.我倾向於紧俏的基本面将胜出,"他在巴厘岛举行的印尼棕榈油大会上表示.

Mistry是印度Godrej International交易部门的主管,他维持稍早预估,仍预计到2012年6月马来西亚棕榈油价格FCPOc3将触及每吨4,000马币(林吉特)(1,300美元),因需求强劲导致供应紧张.(完)