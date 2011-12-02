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亚洲 | 2011年 12月 2日 星期五 17:28 BJT

《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的11月28日-12月2日当周中国金融市场摘要:

汇市:
--人民币兑美元CNY=CFXS本周在中间价支撑下稳中小升.虽然央行持续将中间价定在相对
高位,但无奈购汇需求不减,致後半周人民币屡触及跌停线.海外动荡局势未改的情况下,人民
币汇率能否如中国央行所愿稳中走升,还需看未来海外美元眼色.[CNY/CN-PMF]

公开市场操作:
--中国人民银行公开市场本周转为净回笼240亿元人民币.央票发行和正回购操作力度未加大,
到期量骤减导致了被动净回笼;而货币政策虽已逐步转向宽松,但12月公开市场各周到期量均
偏低令腾挪空间受限,单周净回笼或成常态. 

  分析人士指出,存准率近三年来首次调低,标志着货币政策正式转向宽松,今後在公开市场
操作工具选择上,短期品种可能成为主力,一年央票未来存在暂停发行的可能.[CN/MMTCN]

债市:
--银行间债市当周现券收益率大幅下行.周三晚间,央行近三年来首次下调存准率,一举改观了
现券周前期受资金面压制的疲弱局面,市场做多热情被鼓舞,现券收益率节节向下.债市中期向
好的趋势未变,市场密切关注下周公开市场走势.[CN/CN]
 
--票据转贴市场本周横跨11月末和12月初,但总体波动并不明显.央行三年来首次下调存款准
备率,显示货币政策放松步伐加快,但在信贷投放方面,还未能感觉到有实质性的变化,对後市
仍不宜盲目乐观.[CN/CPCN]

股市:
--沪综指.SSEC本周宽幅振荡後累计走低0.88%,连续第四周下跌.周三时数个利空传闻令大
盘大幅下挫,当晚央行意外宣布调降存款准备金率,次日即刺激股市劲扬.不过存准下调时机
早于预期、11月PMI的较低读数,都再次引发市场对经济放缓的忧虑,市场信心重归谨慎,短线
可能将再次外陷入区间盘整.[.SSCN]

期市:
--沪铜价格当周强劲反弹,受全球主要央行联手向市场投放流动性的举措激励,不过低於预期
的中国PMI数据还是令投资者心生担忧.周中,中国央行近三年来首次宣布下调准备金率.沪铜
主要合约SCFc3周五收报58,060元,较上周五劲扬4,470元.[MET/LCN]

黄金:
--国内黄金价格当周亦大幅走升,但在邻近周末时,投资者兴奋情绪有所消退,关注点开始从全
球央行联手救市的行动转向美国非农就业报告等宏观数据.国内主要现货金品种XAU9995=SGEX
周五尾盘报357.48元人民币,全周涨近12元;期金主要合约SHAUM2收报359.06元,涨12.56元.(完)

  --整理 曹巍浩/李然/周晓峰/李宏薇; 审校 黄凯

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