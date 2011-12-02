《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的11月28日-12月2日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元CNY=CFXS本周在中间价支撑下稳中小升.虽然央行持续将中间价定在相对 高位,但无奈购汇需求不减,致後半周人民币屡触及跌停线.海外动荡局势未改的情况下,人民 币汇率能否如中国央行所愿稳中走升,还需看未来海外美元眼色.[CNY/CN-PMF] 公开市场操作: --中国人民银行公开市场本周转为净回笼240亿元人民币.央票发行和正回购操作力度未加大, 到期量骤减导致了被动净回笼;而货币政策虽已逐步转向宽松,但12月公开市场各周到期量均 偏低令腾挪空间受限,单周净回笼或成常态. 分析人士指出,存准率近三年来首次调低,标志着货币政策正式转向宽松,今後在公开市场 操作工具选择上,短期品种可能成为主力,一年央票未来存在暂停发行的可能.[CN/MMTCN] 债市: --银行间债市当周现券收益率大幅下行.周三晚间,央行近三年来首次下调存准率,一举改观了 现券周前期受资金面压制的疲弱局面,市场做多热情被鼓舞,现券收益率节节向下.债市中期向 好的趋势未变,市场密切关注下周公开市场走势.[CN/CN] --票据转贴市场本周横跨11月末和12月初,但总体波动并不明显.央行三年来首次下调存款准 备率,显示货币政策放松步伐加快,但在信贷投放方面,还未能感觉到有实质性的变化,对後市 仍不宜盲目乐观.[CN/CPCN] 股市: --沪综指.SSEC本周宽幅振荡後累计走低0.88%,连续第四周下跌.周三时数个利空传闻令大 盘大幅下挫,当晚央行意外宣布调降存款准备金率,次日即刺激股市劲扬.不过存准下调时机 早于预期、11月PMI的较低读数,都再次引发市场对经济放缓的忧虑,市场信心重归谨慎,短线 可能将再次外陷入区间盘整.[.SSCN] 期市: --沪铜价格当周强劲反弹,受全球主要央行联手向市场投放流动性的举措激励,不过低於预期 的中国PMI数据还是令投资者心生担忧.周中,中国央行近三年来首次宣布下调准备金率.沪铜 主要合约SCFc3周五收报58,060元,较上周五劲扬4,470元.[MET/LCN] 黄金: --国内黄金价格当周亦大幅走升,但在邻近周末时,投资者兴奋情绪有所消退,关注点开始从全 球央行联手救市的行动转向美国非农就业报告等宏观数据.国内主要现货金品种XAU9995=SGEX 周五尾盘报357.48元人民币,全周涨近12元;期金主要合约SHAUM2收报359.06元,涨12.56元.(完) --整理 曹巍浩/李然/周晓峰/李宏薇; 审校 黄凯