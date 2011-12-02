《外汇动态》欧元空头可能再将1.3615-40视为逢高卖出点位

0907GMT---外汇市场目前偏向作空欧元/美元EUR=,可能在美国非农就业报告公布後遭轧空.不过,就业数据如果强劲,将会提振美国收益率,而欧洲央行却可能在下周调降利率,因此受就业数据激励的欧元涨势很可能仅为时短暂. 据称1.3615-40美元挂有大量卖单,该位是11月18日和15日的高位,也是55日移动均线切入点.如果欧元涨逾该区间,投机客可能已把仓位从偏空转为中性.若然如此,欧元的轧空力道可能丧失动能,将会是卖出的好时机.(完) --编译 沈以文;审校 丁琦 全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币..[CNY/CN] 台币..[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=