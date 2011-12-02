《外汇动态》澳元在1.0280美元上方面临层层阻力

0719GMT---澳元兑美元AUD=D4涨至1.0269美元的高位,高於约在1.0253美元的日线图一目均衡区顶部,并接近周四高位1.0280.

若进一步上涨,将遭遇55周移动均线切入位1.0303美元和100日移动均线切入位1.0311组成的阻力区域,之後将在本周高位1.0335受阻,後者恰好是21周移动均线切入位.

再之後,将在11月中旬高位1.0351和200日移动均线切入位1.0412遇阻.(完)