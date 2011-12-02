《外汇动态》澳元在1.0280美元上方面临层层阻力

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
0719GMT---澳元兑美元AUD=D4涨至1.0269美元的高位,高於约在1.0253美元的日线图一目均衡区顶部,并接近周四高位1.0280.
若进一步上涨,将遭遇55周移动均线切入位1.0303美元和100日移动均线切入位1.0311组成的阻力区域,之後将在本周高位1.0335受阻,後者恰好是21周移动均线切入位.
再之後,将在11月中旬高位1.0351和200日移动均线切入位1.0412遇阻.(完)
--编译 白云;审校 沈以文
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。