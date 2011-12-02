〔台湾汇市〕台币兑美元小幅收跌,观望美国非农数据出炉

路透台北12月2日电---台币兑美元TWD=TP周五微幅收跌1.4分.今日亚洲股市涨跌互见,盘中虽有部份外资汇入,但外商银行回补美元及进口商买汇力道偏强,令台币偏弱整理,市场并关注稍晚美国非农就业数据出炉.

汇银人士指出,尽管近来美国数据表现有撑,但在欧债难解及经济後市不佳的情况下,市场交投谨慎且缺乏明显方向;逢低银行间有回补美元的避险需求,若汇价来到30.5元附近,出口商抛汇意愿较高,预料台币年底前仍不脱30.0-30.5元的区间整理.

"欧洲是颗未爆弹,降息只是延後但未解决问题,"一位本地银行交易人士表示,"台币短线难有大趋势出现."

另外,交易商称,盘中见到台湾央行不时进场抛补以调节手中部位.

他们预估,下周一台币汇价区间先看30.1-30.3元间,且台股表现仍是影响後市关键.

台币兑美元周五收在30.160元,较前一周升值3角,或0.99%;而累计今年以来台币则升0.69%.

台湾加权指数.TWII周五收盘下跌0.53%,至7,140.68点;外资及陆资在台股买超62.68亿台币,已连续五日买超,上交易日修正後买超161亿.[ID:nCT0487333]

亚洲货币周五有望录得10月底以来首个单周涨幅,受全球主要央行联手行动和一些空头回补的支撑.不过美国非农就业报告发布在即,市场情绪谨慎,加之该地区央行购买美元,令新兴亚币涨幅受限.[EMRG/SGCN]

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