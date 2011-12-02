〔中港股市〕恒指创五周来首个周涨幅,沪市下跌

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港12月2日电---香港股市周五小幅收高0.2%,受空头回补提振逆转盘初跌势,并创下五周来首次周线上扬,投资人审慎观望周五稍晚公布的美国就业数据.
周五盘中走势逆转是由金融板块发动.交易商认为,德国总理梅克尔的谈话,激励市场对欧元区危机出现解决对策燃起希望,促成了大盘走势变化.
恒生指数.HSI收高0.2%,至19,040.39点,本周累计上涨7.64%.恒生国企指数.HSCE收高0.67%,至10,350.51点,本周共涨10.16%.
周五成交萎缩,约为周四的三分之二.周四恒指跳涨5.6%.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。