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亚洲 | 2011年 12月 2日 星期五 17:54 BJT

〔中港股市〕恒指创五周来首个周涨幅,沪市下跌

路透香港12月2日电---香港股市周五小幅收高0.2%,受空头回补提振逆转盘初跌势,并创下五周来首次周线上扬,投资人审慎观望周五稍晚公布的美国就业数据.

周五盘中走势逆转是由金融板块发动.交易商认为,德国总理梅克尔的谈话,激励市场对欧元区危机出现解决对策燃起希望,促成了大盘走势变化.

恒生指数.HSI收高0.2%,至19,040.39点,本周累计上涨7.64%.恒生国企指数.HSCE收高0.67%,至10,350.51点,本周共涨10.16%.

周五成交萎缩,约为周四的三分之二.周四恒指跳涨5.6%.

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