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亚洲 | 2011年 12月 2日 星期五 18:03 BJT

《中国市场主要利率水平一周回顾》--12月2日

路透北京12月2日电---以下为中国市场主要利率水平一周回顾(单位均为%):

              证交所       银行间    公开市场  路透参考率      路透一个月  上海银行间隔夜同业
             七天回购     七天回购   一年央票   一年央票     银票转贴参考率 拆放利率(Shibor) 
           CN7DRPO=SS CN7DRP=CFXS        <0#CNTBFIXBMK=> CN1MBAYFIX=    SHICNYOND=
  ------------------------------------------------------------------------------------------
  本周五      3.3000       3.7000     3.4875      3.4216         8.7072         2.9723
  较上周五   +0.3000      -0.3404     0.0000     -0.0604        -0.0120        -1.0469
  周高        3.3000       3.9886     3.4875      3.4986         8.7504         3.7075
  周低        2.5550       3.6663     3.4875      3.4216         8.7048         2.9723
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  **中国主要官方利率指标**

  一年期存款  一年期贷款    法定准备金  超额准备金
   基准利率    基准利率        利率       利率
  ----------------------------------------------------
    3.50%       6.56%         1.62%       0.72%

  注: 1.证交所债市七天国债回购利率采用收盘价,银行间债市七天国债回购采用加权平均价
      2.路透参考率<0#CNTBFIX=R>一年央票取的是买卖报价的中间值
      3.路透全国银票转贴参考率<0#CNBAYBMK=>选取的是1个月到期票据的买断报价
      4.Shibor报价於2007年1月4日起正式发布.
      5.中国人民银行从2011年7月7日起上调金融机构人民币存贷款基准利率,一年期存贷款
        基准利率分别上调0.25个百分点.(完)

  --整理 曹巍浩; 审校 张喜良

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