〔美国个股〕新浪微博有望较快形成稳定的盈利模式--CFO

路透上海12月2日电---中国最大的门户网站--新浪(SINA.O)首席财务官(CFO)余正钧周五表示,相对海外的社交网站,新浪微博有望较快形成稳定的盈利模式.

"(形成稳定的盈利模式)国外社交网络差不多在第五或第六年,我们有门户网站撑着,希望不用等到第五、第六年."他在参加一颁奖典礼後对路透表示.

成立已两年的新浪微博,已成为目前国内最热门的网络社交圈之一,用户数已超过3亿,其主要竞争对手是腾讯(0700.HK)微博.不过目前新浪微博仅在游戏平台上有部分收入,仍处於"烧钱"阶段.

今年第三季新浪由盈转亏,因对两块在线业务的投资作了大规模减记.前三季度新浪在微博营销和研发方面的总投入亦同比增长一倍,预计今年在微博整体投入将高达1亿美元.

目前投资界高度关注新浪微博能否在2012年实现商用,因为这样能使新浪摆脱对广告收入的依赖.不过微博鼻祖--美国Twitter目前始终未找到适合的商业价值,有业内人士评论,新浪短时间内也似乎难以塑造一种类似Facebook的完整社交价值链.

有国内媒体称,新浪微博拥有庞大的用户群,但如何将其影响力和用户流量变现将是关键.新浪微币,企业版微博已相继上线,预计新浪微博将於明年上半年开始货币化,并尝试通过内容搜索、视频流量及游戏分成等方面获得收入,多层次增加公司盈利点.(完)