〔马来西亚期市〕棕榈油期货小升,受良好基本面支撑

路透新加坡12月2日电---马来西亚棕榈油期货周五上涨,逆转稍早的跌势,因产量或将下降,且需求上涨的预期盖过了对於全球经济形势的担忧.

行业消息人士预计11月产量下降,因拉尼娜现象带来降雨以及产量季节性下滑.而中国1月农历新年将至,棕榈油的需求将升温.

"今天市场在气候因素和技术面因素之间拉锯.下周的焦点将移至11月产出数据,"一位在吉隆坡的交易员说.

指标2月棕榈油期约FCPOc3涨0.1%至每吨3,062马币(约合980美元).

总成交量为19,048口,低於通常的25,000口.

知名行业分析师Dorab Mistry周五表示,东南亚棕榈油产量增长趋弱,以及需求正常扩张,将为明年棕榈油市场走牛奠定基础.他维持稍早预估,仍预计到2012年6月马来西亚棕榈油价格将触及每吨4,000马币(林吉特)(1,300美元).[ID:nCN1259260]