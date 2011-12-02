〔马来西亚期市〕棕榈油期货小升,受良好基本面支撑

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡12月2日电---马来西亚棕榈油期货周五上涨,逆转稍早的跌势,因产量或将下降,且需求上涨的预期盖过了对於全球经济形势的担忧.
行业消息人士预计11月产量下降,因拉尼娜现象带来降雨以及产量季节性下滑.而中国1月农历新年将至,棕榈油的需求将升温.
"今天市场在气候因素和技术面因素之间拉锯.下周的焦点将移至11月产出数据,"一位在吉隆坡的交易员说.
指标2月棕榈油期约FCPOc3涨0.1%至每吨3,062马币(约合980美元).
总成交量为19,048口,低於通常的25,000口.
知名行业分析师Dorab Mistry周五表示,东南亚棕榈油产量增长趋弱,以及需求正常扩张,将为明年棕榈油市场走牛奠定基础.他维持稍早预估,仍预计到2012年6月马来西亚棕榈油价格将触及每吨4,000马币(林吉特)(1,300美元).[ID:nCN1259260]
--编译/审校 王洋/田建华
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。