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亚洲 | 2011年 12月 2日 星期五 19:33 BJT

〔东南亚股市〕多数收高,市场寄望欧债危机取得良好进展

路透12月2日电---周五多数东南亚股市上涨,因投资者谨慎押注风险资产,希望欧洲情势明朗.

市场乐观认为下周欧洲峰会将推出坚实的措施,引发该地区股市上涨.

马来西亚股市.KLSE小涨0.3%,至九周高位.周五外资净流入7,740万美元,本周净流入3.728亿美元.

尾盘买盘助泰国股市.SETI上涨1%,触及11周高位,能源股领涨.石油公司PTT PCL (PTT.BK)和PTT Exploration and Production PCLPTTE.BK涨幅均超过1.2%.

周五外资净流入泰国股市6,470万美元,本周净流入1.372亿美元.

Finansia Syrus证券公司资深分析师Somchai Anektaveepho称,"因欧洲股市上涨,该地区股市下午走强."

"投资者静待美国非农数据,不过看似这不是主要问题."

菲律宾股市.PSI收平.印尼股市.JKSE受获利了结盘打压小幅收低.

新加坡股市.FTSTI早盘因获利了结打压下跌,但以上涨0.4%作收,收盘创11月17日以来最高.周五成交量降至30日均值的一半左右.

1115GMT 涨跌 当日 今年以来 2010年

报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

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新加坡 .FTSTI 2773.36 11.48 +0.42 -13.06 3190.04

马来西亚 .KLSE 1489.02 3.76 +0.25 -1.97 1518.91

泰国 .SETI 1029.37 10.22 +1.00 -0.33 1032.76

印尼 .JKSE 3779.84 -1.26 -0.03 +2.06 3703.51

菲律宾 .PSI 4290.92 0.33 +0.01 +2.14 4201.14

越南 .VNI 383.88 3.78 +0.99 -20.79 484.66

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(完)

--编译/审校 田建华/王洋

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