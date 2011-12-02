〔东南亚股市〕多数收高,市场寄望欧债危机取得良好进展

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透12月2日电---周五多数东南亚股市上涨,因投资者谨慎押注风险资产,希望欧洲情势明朗.
市场乐观认为下周欧洲峰会将推出坚实的措施,引发该地区股市上涨.
马来西亚股市.KLSE小涨0.3%,至九周高位.周五外资净流入7,740万美元,本周净流入3.728亿美元.
尾盘买盘助泰国股市.SETI上涨1%,触及11周高位,能源股领涨.石油公司PTT PCL (PTT.BK)和PTT Exploration and Production PCLPTTE.BK涨幅均超过1.2%.
周五外资净流入泰国股市6,470万美元,本周净流入1.372亿美元.
Finansia Syrus证券公司资深分析师Somchai Anektaveepho称,"因欧洲股市上涨,该地区股市下午走强."
"投资者静待美国非农数据,不过看似这不是主要问题."
菲律宾股市.PSI收平.印尼股市.JKSE受获利了结盘打压小幅收低.
新加坡股市.FTSTI早盘因获利了结打压下跌,但以上涨0.4%作收,收盘创11月17日以来最高.周五成交量降至30日均值的一半左右.
1115GMT 涨跌 当日 今年以来 2010年
报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
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新加坡 .FTSTI 2773.36 11.48 +0.42 -13.06 3190.04
马来西亚 .KLSE 1489.02 3.76 +0.25 -1.97 1518.91
泰国 .SETI 1029.37 10.22 +1.00 -0.33 1032.76
印尼 .JKSE 3779.84 -1.26 -0.03 +2.06 3703.51
菲律宾 .PSI 4290.92 0.33 +0.01 +2.14 4201.14
越南 .VNI 383.88 3.78 +0.99 -20.79 484.66
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(完)
--编译/审校 田建华/王洋
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。