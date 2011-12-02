〔伦敦美债〕公债价格下跌,因市场对美国非农就业数据持乐观预期

路透12月2日电---美国公债价格周五下跌,因近期的数据激发了对於美国11月非农就业数据将改善的希望,但公债收益率的上升可能会吸引买家重回市场.

指标10年期美国公债收益率US10YT=RR上升2.3个基点,报2.11%.30年期公债收益率US30YT=RR走坚2个基点,报3.11%.

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3上涨1.4%,美国股指期货则显示今日美股料高开.

据路透的一项调查,市场预估美国11月非农就业岗位增长12.2万个.但在本周稍早的一项报告显示民间部门11月就业形势良好之後,分析师现在提升了对非农就业数据的预期.

"如果增幅不到15万,市场将感到失望,"Monument Securities分析师Marc Ostwald说.

美国公债市场也可能会受到欧洲形势的影响.投资者愈发关注12月9日举行的欧盟峰会.

Ostwald表示,美国公债的下滑或有限,因10年券2.25%和30年券3.25%的收益率水平可能会吸引投资者.(完)

--编译 王洋;审校 田建华

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