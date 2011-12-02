〔国际油市〕亚洲柴油和航煤升水下滑,成交清淡

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡12月2日电---亚洲和航煤现货价差周五全线下跌,因需求低迷,成交量清淡.
在亚洲收盘时,含硫0.5%、0.25%、500ppm和10ppm的柴油的升水下跌0.05美元,分别报每桶0.35、1.50、2.25和3.95美元.
实货市场未见有成交,而纸货市场上只有25万桶柴油和航煤成交.
交易员表示,欧债危机和冬季航运淡季打压了航煤需求,并令亚洲-欧洲套利窗口关闭.
1月柴油裂解价差下跌0.39美元至每桶17.85美元.
1月航煤裂解价差跌0.51美元至19.11美元.
油品 买价 卖价 中值 前值 变动 变动(%)
现货航煤/煤油 JET-SIN 125.04 125.44 125.24 125.60 -0.36 -0.29
现货含硫0.5%柴油GO-SIN 125.15 125.55 125.35 125.67 -0.32 -0.25
含硫0.25%柴油 GO25-SIN 126.30 126.70 126.50 126.82 -0.32 -0.25
含硫0.05%柴油 GO005-SIN 127.05 127.45 127.25 127.57 -0.32 -0.25
12月柴油互换 GOSGSWMc1 -- -- 125.11 125.40 -0.29 -0.23
1月柴油互换 GOSGSWMc2 -- -- 124.71 124.86 -0.15 -0.12
--编译 王洋;审校 田建华
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。