版本:
中国
亚洲 | 2011年 12月 2日 星期五 19:58 BJT

〔国际油市〕亚洲柴油和航煤升水下滑,成交清淡

路透新加坡12月2日电---亚洲和航煤现货价差周五全线下跌,因需求低迷,成交量清淡.

在亚洲收盘时,含硫0.5%、0.25%、500ppm和10ppm的柴油的升水下跌0.05美元,分别报每桶0.35、1.50、2.25和3.95美元.

实货市场未见有成交,而纸货市场上只有25万桶柴油和航煤成交.

交易员表示,欧债危机和冬季航运淡季打压了航煤需求,并令亚洲-欧洲套利窗口关闭.

1月柴油裂解价差下跌0.39美元至每桶17.85美元.

1月航煤裂解价差跌0.51美元至19.11美元.

油品 买价 卖价 中值 前值 变动 变动(%)

现货航煤/煤油 JET-SIN 125.04 125.44 125.24 125.60 -0.36 -0.29

现货含硫0.5%柴油GO-SIN 125.15 125.55 125.35 125.67 -0.32 -0.25

含硫0.25%柴油 GO25-SIN 126.30 126.70 126.50 126.82 -0.32 -0.25

含硫0.05%柴油 GO005-SIN 127.05 127.45 127.25 127.57 -0.32 -0.25

12月柴油互换 GOSGSWMc1 -- -- 125.11 125.40 -0.29 -0.23

1月柴油互换 GOSGSWMc2 -- -- 124.71 124.86 -0.15 -0.12

--编译 王洋;审校 田建华

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐