〔国际油市〕亚洲汽油价格和裂解价差上涨,受美国一炼厂停产的影响

路透新加坡12月2日电---周五汽油价格小涨.行业消息人士称,因市场对美国一炼厂停产作出反应.

汽油裂解价差上涨0.56美元,至升水1.04美元.

由於雪佛龙位於加州El Segundo的炼厂发生大火後停电,洛杉矶市场汽油批发价格上涨.该炼厂日产能为27.3万桶.

一亚洲交易员称,尽管此後电力恢复,但汽油裂解价差看似仍对断供作出反应.

不过亚洲汽油前景依然看空,预计炼厂检修後,供应量将提升.

维也纳的JBC Energy在报告中称,"我们预计炼厂检修,导致12月亚太地区日产能减少约90万桶,为十个月低点."

日本公开规格1月下半月石脑油NAF-1H-TYO价格上涨5.25美元,至每吨888.25美元.

1月上半月裂解价差攀升5.17美元,报每吨66.38美元.

油品 价格 上日价格 变动

2012年1月石脑油NAF-1H-TYO 894.25/895.25 888.25 +5.25

现货石脑油净回值NAF-SIN 96.95/97.05 97.00 +0.64

97号现货汽油GL97-SIN 116.05/116.15 113.64 +2.16

95号现货汽油GL95-SIN 113.05/113.15 112.00 +0.98

92号现货汽油GL92-SIN 110.75/110.85 110.63 +0.15

现货92号汽油重整利润GL92-SIN-DIF 13.75/13.85 14.27 -3.29(完)