〔美国经济〕显现出改善迹象,就业市场是薄弱一环--费城联储总裁

《全球汇市》美元上涨，投资人对特朗普总统税改计划寄予厚望
路透纽约2月10日 - 美元兑一篮子主要货币周五徘徊在11日高位附近，此前美国总统特朗普的讲话，没有动摇市场对其政府不久将公布税改政策的乐观情绪。
路透纽约12月2日电---美国费城联储总裁普洛瑟在接受美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)采访时表示:
* 就业市场是美国经济中令人失望的一环
* 就业市场未出现断崖式的下滑是一个积极的信号,但形势依旧艰难
* 美国经济已脱离衰退,但依旧存在尾部风险
* 经济在稳步增长并改善
* 还不清楚货币政策能否解决经济问题
* 如果金融领域形势恶化,进一步放宽政策是适当的
* 欧债危机是美国经济所面临的最大风险之一
* 欧债危机消息的影响超过了美国经济的利好消息
* 美国国内银行业者状况良好,能够应对欧债危机的影响
* 欧债危机给美国银行业者提供了扩大市场份额的良机.(完)
路透纽约2月10日 - 美元兑一篮子主要货币周五徘徊在11日高位附近，此前美国总统特朗普的讲话，没有动摇市场对其政府不久将公布税改政策的乐观情绪。
路透2月10日 - 美国股市周五上扬，主要指数触及纪录收盘新高，因油价上涨提振能源股，且投资者对特朗普总统经济计划的乐观情绪重燃。
路透芝加哥2月10日 - 芝加哥期货交易所小麦期货周五延续涨势，触及七个月高位，因农业部下调美国和全球小麦结转库存预估，至低于分析师预期的水准，投资者回补空头。