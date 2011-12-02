〔美国经济〕显现出改善迹象,就业市场是薄弱一环--费城联储总裁

路透纽约12月2日电---美国费城联储总裁普洛瑟在接受美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)采访时表示:

* 就业市场是美国经济中令人失望的一环

* 就业市场未出现断崖式的下滑是一个积极的信号,但形势依旧艰难

* 美国经济已脱离衰退,但依旧存在尾部风险

* 经济在稳步增长并改善

* 还不清楚货币政策能否解决经济问题

* 如果金融领域形势恶化,进一步放宽政策是适当的

* 欧债危机是美国经济所面临的最大风险之一

* 欧债危机消息的影响超过了美国经济的利好消息

* 美国国内银行业者状况良好,能够应对欧债危机的影响