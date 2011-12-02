〔国际油市〕亚洲燃料油市场即期跨月价差走强,但1月/2月跨月价差回落

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透12月2日电---点价兴趣使周五现货12月亚洲燃料油市场走强,但未来几个月供应基本面对近月以外合约的价格产生向下压力.
12月/1月跨月价差涨逾1美元,收报每吨17.25美元.12月粘度价差攀升1.5美元,至15.75美元.
下半月跨月价差交投热络,成交量超过30万吨,交易价格为每吨6.25-7.00美元.到周五中午,跨月价差遭抛售,跌至一周低点6.25美元,稍後受市场人士买盘带动回升至6.75美元.
2月/3月和3月/4月合约亦下跌逾0.50美元,分别收报每吨4.50美元和3.50美元.
1月燃料油裂解价差贴水扩阔0.66美元至5.34美元.2月合约则下跌0.62美元至每桶较迪拜原油贴水5.83美元.1月布兰特原油期货LCOc1跌0.26美元,在亚洲市场收报109.76美元.
180-cst燃料油下跌1.55美元至每吨687.95美元.380-cst燃料油下滑3.20美元至每吨671.60美元.
油品 买价 卖价 中值 上日价格 变动 变动%
现货180CST燃料油 FO180-SIN 687.80 688.10 687.95 689.50 -1.55 -0.22
现货380CST燃料油 FO380-SIN 671.40 671.80 671.60 674.80 -3.20 -0.47
新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 687.00 689.00 688.00 690.00 -2.00 -0.29
380CST船用燃料油升水 15.60 17.20 16.40 15.20 1.20
180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF15.70 16.00 15.85 15.13 0.73 4.79
380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF14.60 14.90 14.75 14.35 0.40 2.79(完)
--编译 于春红;审校 母红
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。