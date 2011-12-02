〔国际油市〕亚洲燃料油市场即期跨月价差走强,但1月/2月跨月价差回落

路透12月2日电---点价兴趣使周五现货12月亚洲燃料油市场走强,但未来几个月供应基本面对近月以外合约的价格产生向下压力.

12月/1月跨月价差涨逾1美元,收报每吨17.25美元.12月粘度价差攀升1.5美元,至15.75美元.

下半月跨月价差交投热络,成交量超过30万吨,交易价格为每吨6.25-7.00美元.到周五中午,跨月价差遭抛售,跌至一周低点6.25美元,稍後受市场人士买盘带动回升至6.75美元.

2月/3月和3月/4月合约亦下跌逾0.50美元,分别收报每吨4.50美元和3.50美元.

1月燃料油裂解价差贴水扩阔0.66美元至5.34美元.2月合约则下跌0.62美元至每桶较迪拜原油贴水5.83美元.1月布兰特原油期货LCOc1跌0.26美元,在亚洲市场收报109.76美元.

180-cst燃料油下跌1.55美元至每吨687.95美元.380-cst燃料油下滑3.20美元至每吨671.60美元.

油品 买价 卖价 中值 上日价格 变动 变动%

现货180CST燃料油 FO180-SIN 687.80 688.10 687.95 689.50 -1.55 -0.22

现货380CST燃料油 FO380-SIN 671.40 671.80 671.60 674.80 -3.20 -0.47

新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 687.00 689.00 688.00 690.00 -2.00 -0.29

380CST船用燃料油升水 15.60 17.20 16.40 15.20 1.20

180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF15.70 16.00 15.85 15.13 0.73 4.79

380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF14.60 14.90 14.75 14.35 0.40 2.79(完)