〔美国热股〕Western Digital恢复生产并给出高於预期财测,股价早盘大涨

路透12月2日电---硬盘制造商Western DigitalWDC.N恢复生产,公司曾因泰国洪灾而暂停生产长达数月.公司预期12月当季营收料将为18亿美元,远高於汤森路透I/B/E/S调查所得的分析师预估均值12亿美元.