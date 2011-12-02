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货币新闻 | 2011年 12月 2日 星期五 23:34 BJT

〔美国热股〕Western Digital恢复生产并给出高於预期财测,股价早盘大涨

路透12月2日电---硬盘制造商Western DigitalWDC.N恢复生产,公司曾因泰国洪灾而暂停生产长达数月.公司预期12月当季营收料将为18亿美元,远高於汤森路透I/B/E/S调查所得的分析师预估均值12亿美元.

周五早盘交易中,该公司股价大涨12.75%,至32.98美元.(完)

--编译 梁睿雪;审校 李军

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

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美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

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