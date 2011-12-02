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货币新闻 | 2011年 12月 2日 星期五 23:52 BJT

〔美国热股〕Big Lots第三季业绩超预期但营业利润下降,股价早盘下跌

路透12月2日电---零售企业Big Lots(BIG.N)第三季业绩打败预期,但营业利润下降至1,580万美元,上年同期为2,690万美元.

周五早盘交易中,该公司股价下跌8.885%,至36.20美元.(完)

--编译 梁睿雪;审校 母红

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

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