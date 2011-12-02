〔欧洲汇市〕英镑兑美元脱离美国公布就业数据後触及的高位

* 美国公布非农就业报告後英镑微升

* 但英镑随後回吐涨幅,日内跌0.4%

* 欧元兑英镑在0.8620英镑上方有止损单

路透伦敦12月2日电---英镑兑美元周五回吐稍早涨幅,美国公布的重要就业数据优於预期,令风险货币走强,但投资者对涨势锁定获利,且英国经济前景黯淡令市场人气承压.

11月美国就业成长提速,失业率从上月的9%跌至8.6%,进一步证明经济复苏正在获得动能.[ID:nCN1259526]

英镑兑美元GBP=D4跌0.4%至1.5627美元,跌穿1.5637美元的支撑位,後者也是上日日低.美国就业数据公布後,英镑一度从约1.5707美元立刻升至1.5721美元,距离周三1.5780美元高位不远,当时全球主要央行联手向全球金融体系中挹注流动性,鼓舞投资者抛售避险美元.

"美国就业数据给欧元和英镑带来一些提振,但现在出现一些美元买盘,"一名驻伦敦的现汇交易商表示."可能是在周末前调整仓位,也可能是因为美国公债收益率(殖利率)上涨."

美国公债收益率在美国就业数据出炉後走高,FXCM市场策略师Alejandro Zambrano表示,就业数据巩固了美国经济可能已经出现拐点,最糟糕的已经过去.

"但欧元区危机挥之不去,意大利公债较可比德债利差仍处於很高水平.因此任何英镑涨势都可能受限."

英镑兑欧元扳回跌幅.欧元兑英镑EURGBP=D4最新升0.1%,报0.8587英镑,脱离0.8620英镑日高.交易商指称一法国银行有买需,并称在0.8620英镑上方有止损单.欧元下行支撑位为0.8574英镑附近的21日移动均线切入位.

鉴於英国与欧洲密切的贸易关系,以及英国银行业对欧元区二线经济体的风险敞口,欧元区危机化解进程取得任何突破,都会提振英镑.

"英镑表现可能会逊於其它高收益货币.中期来看,我们预期高风险货币表现会不及美元,"摩根士丹利(Morgan Stanley)外汇策略欧洲区主管Ian Stannard表示.(完)

--编译 梁睿雪;审校 李军

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