〔英国债市〕30年期英债跌至三周低点,因交易商锁定获利

路透伦敦12月2日电---30年期英国公债周五跌至三周低点,扩大前两天的大幅跌势,周三在全球六大央行向金融体系注入流动性前公债价格触及纪录高位,投资者目前从这一高位持续获利了结.

策略师预计,由於下周欧盟峰会结果难以预料,因此英债市场走势将越加动荡,在12月下半月流动性枯竭前,投资者将锁定2011年获利.

3月英债期货FLGH2当日跌17个跳动点,至113.73,表现不及可比德债FGBLH2约70个跳动点,此前美国公布的数据显示失业率大幅下降.

30年期英债收益率触及三周高位3.308%,当日涨11个基点,远离了周三触及的纪录低位2.982%.

下周英国将标售17.5亿英镑30年期指标英债,花旗策略师Jamie Searle表示,他预计这令英债价格卖压加重.

10年期英债收益率当日跌2个基点,至2.29%,五年期英债收益率GB5YT=RR跌5个基点,至1.01%,因资金注入较短期公债.

10年期英债较可比德债利差扩阔7个基点,报17.8个基点.(完)

--编译 于春红;审校 李军

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