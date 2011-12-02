〔欧元债市〕西班牙和意大利公债收益率下滑,因寄望危机解决方案

* 西班牙和意大利公债收益率进一步下滑

* 德债上扬,表现超过美国公债和法国公债

路透伦敦12月2日电---意大利和西班牙公债收益率周五下滑,在下周关键的欧元区政策会议前料进一步回落,因投资人对欧元区领导人可能在出台欧债危机综合解决办法上取得进展愈发乐观.

指标德债也上扬,一些交易商在周末前回补空头,因部分投资人以防即将作出的应对债务危机政策决定达不到预期.

法国总统萨科奇和德国总理梅克尔周一将会晤,概述将在12月9日欧盟峰会上的联合提议,此次峰会被认为会决定欧元区的兴衰.

欧洲央行(ECB)总裁德拉吉的讲话也令该行可能在周四货币政策会议上提供新的流动性措施的预期升温,本周全球多家主要央行联手行动增加美元流动性.

意大利10年期公债收益率IT10YT=TWEB在7%下方进一步回落,至两周低点6.49%,较可比德债利差收窄达25个基点,报435个基点,收盘利差再度扩阔,报471基点,因德债尾盘进一步上涨.

西班牙10年期公债收益率ES10YT=TWEB跌12个基点,报5.67%,较德国10年期公债收益率差DE10YT=TWEB自周三已收窄约65个基点.

一些市场人士警告不要对下周会议结果抱太高期望,因自危机开始的两年内,对综合解决办法的预期不断落空.

12月德债期货FGBLc1升63个跳动点,报135.51,盘整走势反复,指标10年期德债DE10YT=TWEB收益率升4个基点,报2.09%.(完)

--编译 李军;审校 于春红

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