〔纽约期市〕可可期货跌至三年低位,阿拉比卡咖啡期价重挫

《全球汇市》美元上涨，投资人对特朗普总统税改计划寄予厚望
路透纽约2月10日 - 美元兑一篮子主要货币周五徘徊在11日高位附近，此前美国总统特朗普的讲话，没有动摇市场对其政府不久将公布税改政策的乐观情绪。
路透纽约/伦敦12月2日电---可可期货周五收跌,触及约三年低位,美元大涨拖累阿拉比卡咖啡期货劲挫逾3%.
期糖也走低,不过,美国原油市场稍早的强势限制进一步跌势.
欧元兑美元跌势加速,至1.34美元之下,因在下周关键事件发生前,市场继续出脱欧元多头头寸.
所有软商品期货逆转稍早涨势.投资者关注下周欧盟峰会将出台解决债务危机的具体举措的希望.
洲际交易所(ICE)-3月可可期货CCc2收低59美元,或2.6%,报每吨2,228美元,为次月合约2009年3月来最低收位.
伦敦3月可可期货LCCc2收挫25英镑,或1.7%,至每吨1,435英镑,为2008年11月来最低收盘价.
印尼主要可可种植区苏拉威西岛11月可可出口接近翻番,为6月来首月增长,但付运仍较上年同期下降逾40%.
阿拉比卡咖啡价格重挫,但仍陷於2.24-2.54美元的逾一个月区间内,因美元走强而承受重压.
1747 GMT,ICE-3月阿拉比卡咖啡期货KCc2急跌9.10美分,报每磅2.2660美元,可能录得五周来最大单日百分比跌幅.
交易所最新数据显示,ICE认证的阿拉比卡咖啡库存11月猛增15.5%,为2003年来最大月度增幅.
罗布斯塔咖啡也走低,一位交易商称,受累于来自最大种植国越南的新作收割压力.伦敦3月罗布斯塔咖啡期货LRCH2挫38美元,或1.9%,至每吨1,989美元.
ICE-指标3月原糖期货SBc1跌0.15美分,或0.6%,收於每磅23.44美分.伦敦3月白糖期货LSUc1收挫3.60美元,收报每吨613.60美元.该合约周二曾跌至594.00美元,为5月来最低.(完)
--编译 母红;审校 李军
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