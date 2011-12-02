〔全球金市〕金价在就业数据出炉後走强,将录得一个月来最大单周涨幅

* 金价微升,有望录得五周来最大单周涨幅

* 现货钯金有望录得三年来最佳单周表现

* 市场静候下周欧洲会议

路透纽约/伦敦12月2日电---金价周五微升,有望录得一个月来最大单周涨幅,因股市走强、美国就业数据振奋人心、担心通胀以及主要央行联手挹注流动性.

但金价涨势止步于连接年内高位的下行趋势线构成的技术阻力位.韩国央行11月黄金购买规模增加的消息未能引发买盘,年关将至,市况清淡.

美国11月失业率跌至两年半低点的消息,以及彭博引述知情人士消息称欧洲决策者似乎再次准备好联手抗击欧元区债务危机後股市走强,都支撑金价.

1817GMT,现货金XAU=升0.1%,至每盎司1,745.69美元.本周金价或升约4%,为三周来首见.

美国2月期金GCG2升10美元至每盎司1,749.80美元.

成交量大跌至30日移动均线下方,本周稍早前投资者完成仓位展期.而且,临近年末,有些交易平台已经结账.

路透数据显示,金价和标准普尔500指数之间的25日对数相关性升至0.7左右,正相关关联接近一年多以来最紧密程度,反映出利好的经济面新闻有助於支撑金价.

"流动性是市场焦点.只有在流动性改善、市场人气回暖之时,金价作为避险资产的魅力才有可能恢复,"金瑞期货分析师侯心强表示.

分析师表示,主流媒体称之为拯救欧元的最後契机--下周的欧盟峰会,对金价而言至关重要.金价在此次危机中已经失去避险资产地位.

现货钯金XPD=升2.5%至641.22美元,上日则大涨5%,有望录得2008年11月以来最大单周涨幅.

现货银XAG=跌0.5%至每盎司32.55美元,现货铂金(白金)XPT=则回落0.9%至每盎司1,540.74美元.

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最新价格/ 当日 当日 年初迄今

结算价 变动 涨跌% 涨跌%

COMEX黄金期货 GCZ1 1749.80 10.00 0.6% 23.1%

COMEX白银期货 SIZ1 32.620 -0.139 -0.4% 5.4%

COMEX铂金期货 PLF2 1546.50 -10.70 -0.7% -13.0%

COMEX钯金期货 PAZ1 645.40 15.20 2.4% -19.7%

现货金 XAU= 1745.69 1.95 0.1% 23.0%

现货银 XAG= 32.55 -0.17 -0.5% 5.5%

现货铂金 XPT= 1540.74 -14.51 -0.9% -12.8%

现货钯金 XPD= 641.22 15.92 2.5% -19.8%

附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约.(完)

--编译 梁睿雪;审校 李军

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现货金..............XAU= 现货银...............XAG=

现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=