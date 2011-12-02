〔欧洲股市〕收涨,本周录得2008年底来最大单周涨幅

* 泛欧绩优股指数300指数收涨1%

* 欧元区将就解决危机方案达成一致的希望提振银行股

* 在12月9日欧盟峰会前谨慎情绪犹存

路透伦敦12月2日电---欧洲股市周五收涨,本周录得2008年底以来最大单周涨幅,因市场寄望於欧元区领导人将共同努力寻找欧债危机解决方案.

STOXX欧洲600银行股指数.SX7P攀升4.3%,之前,法国总统萨科齐表示,下周一将与德国总理梅尔克会晤,制订出提交给12月9日峰会的提议,该提议被视为决定欧元区能否继续存在下去的关键.

"欧洲问题远未得到解决,因此,我们不得不对股市大涨的走势保持谨慎,"Cazenove Capital的首席投资长Richard Jeffrey表示.

"你能说的是,本周的走势暗示股市受到强劲的潜在支撑,且从估值来看,显然被证明是合理的,"Jeffrey表示,他管理着约150亿英镑的资产.

欧元区银行股.SX7E劲扬5.3%,本周跳升16.5%,但自7月来累计下跌近50%.

德国商业银行(CBKG.DE)和法国巴黎银行(BNPP.PA)均大涨约10%,涨幅居前,之前公布关键管理层调整.

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高1%,报985.34点,本周收涨8.5%,自7月以来累计回落约21%.

今日公布的美国就业数据未能显示美国经济复苏正大幅提速.美国11月失业率回落至两年半低位,但就业岗位仅温和增加.数据公布後,欧洲股市在下午的交易中削减涨幅.

英国富时100指数.FTSE收高1.15%,报5,552.29点;德国股市DAX指数.GDAXI收涨0.74%,报6,080.68点,法国CAC-40指数.FCHI上扬1.12%,报3,164.95点.(完)

--编译 母红;审校 李军

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