〔金属期市〕期铜攀升逼近8,000美元关口,受库存持续吃紧等因素影响

* 本周铜价涨近10%

* 全球六大央行向金融体系注入流动性,刺激了铜价涨势

* 美国经济数据向好以及铜库存下降均支撑铜价升势

* 市场关注:周一美国公布非制造业数据

路透纽约/伦敦12月2日电---铜价周五收高,本周创下五周来首次单周升势,盘中逼近每吨8,000美元的关口,因铜库存持续吃紧,且本周全球主要央行增加金融体系流动性.

除期锡CMSN3本周跌近4%外,对基本金属的投资需求均大幅增长.期铝CMAL3表现出众,本周涨近7%,周一一度跌至2,000美元下方的去年7月以来最低水准.

铜价本周涨近10%,表现超越黄金等避险资产,回升至10月底附近的高位,因全球六大央行决定向银行体系注入流动性,这提振投资者信心并推高基本金属等资产的价格.

美国就业数据正面以及迹象显示中国转向宽松货币政策模式,助推了铜价升势.

但一些市场人士担心这波升势可能很快将耗尽动能.

"我认为这波涨势仅是空头回补带动的,"加州太平洋投资管理公司(PIMCO)负责管理商品的Nic Johnson表示.

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3涨105美元,最终收报每吨7,895美元,日高为7,988美元.

美国3月期铜HGH2涨5.05美分,或1.4%,报每磅3.5845美元,盘中交投区间介於3.5275至3.6335美元.

期铜成交量低於常值暗示涨势可能不会持续.根据汤森路透数据,纽约市场尾盘时成交量接近39,000口,较30日均值低逾35%.

数据显示美国11月失业率降至两年半低点且企业增加招聘,进一步证明经济复苏正在加速,铜价升势因此受到扶助.

投资者预计,在12月9日欧盟峰会上将达成更令人信服的措施以解决欧债危机并防范经济环境进一步恶化.

欧洲央行总裁周四暗示,如果政界领袖下周决定在欧元区采取更严格的预算控制,那麽该央行准备更积极地行动以对抗欧债危机.

美国、中国和欧洲本周公布的制造业数据反映经济状况好坏不一.

**合理需求**

分析师称,亚洲仓库铜库存减少显示现货铜需求较为合理,但在经济状况明显改善前,消费方可能将其库存维持在低位.

本周上海期货交易所铜库存下降11.6%,LME铜库存较上周五亦微幅下跌.

以下为1850GMT基本金属主力合约报价:

2010年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

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COMEX期铜 358.60 5.20 +1.47 444.70 -19.36

LME期铝 2129.50 -15.50 -0.72 2470.00 -13.79

LME期铜 7885.00 95.00 +1.22 9600.00 -17.86

LME期铅 2105.00 0.00 +0.00 2550.00 -17.45

LME期镍 17740.00 955.00 +5.69 24750.00 -28.32

LME期锡 19995.00 -105.00 -0.52 26900.00 -25.67

LME期锌 2051.50 6.50 +0.32 2454.00 -16.40

上海期铝 16255.00 60.00 +0.37 16840.00 -3.47

上海期铜 58060.00 100.00 +0.17 71850.00 -19.19

上海期锌 15795.00 -5.00 -0.03 19475.00 -18.90

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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 于春红;审校 母红

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