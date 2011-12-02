〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货因空头回收涨,结束四周连跌

《全球汇市》美元上涨，投资人对特朗普总统税改计划寄予厚望
路透纽约2月10日 - 美元兑一篮子主要货币周五徘徊在11日高位附近，此前美国总统特朗普的讲话，没有动摇市场对其政府不久将公布税改政策的乐观情绪。
路透芝加哥12月2日电---芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收涨,未受美元走强影响,交易商在超卖的市场回补空头头寸.
指标CBOT-3月软红冬麦合约WH2攀升1.83%,该合约已连涨五日.
本周,近月合约累计上扬6.6%,为五个半月来最大单周涨幅,结束四周连跌之势.
CBOT成交清淡,降至30日和250日均值之下.
12月合约交割42口.
预计本周末美国大平原将出现大规模雪暴天气,令软红冬麦期货承压,因雪暴有助於增加关键种植区的土壤湿度.
乌克兰农业部数据显示,该国可能被迫在2012/13年进口小麦.乌克兰2012年冬麦产量预期为850万吨,不及2011年的2,220万吨.
指标CBOT-3月小麦期货WH2收升11-1/4美分,报每蒲式耳6.25-1/2美元.
CBOT小麦预估成交量为74,767口.(完)
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--编译 母红;审校 李军
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