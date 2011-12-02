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货币新闻 | 2011年 12月 3日 星期六 05:52 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货因空头回收涨,结束四周连跌

路透芝加哥12月2日电---芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收涨,未受美元走强影响,交易商在超卖的市场回补空头头寸.

指标CBOT-3月软红冬麦合约WH2攀升1.83%,该合约已连涨五日.

本周,近月合约累计上扬6.6%,为五个半月来最大单周涨幅,结束四周连跌之势.

CBOT成交清淡,降至30日和250日均值之下.

12月合约交割42口.

预计本周末美国大平原将出现大规模雪暴天气,令软红冬麦期货承压,因雪暴有助於增加关键种植区的土壤湿度.

乌克兰农业部数据显示,该国可能被迫在2012/13年进口小麦.乌克兰2012年冬麦产量预期为850万吨,不及2011年的2,220万吨.

指标CBOT-3月小麦期货WH2收升11-1/4美分,报每蒲式耳6.25-1/2美元.

CBOT小麦预估成交量为74,767口.(完)

欲浏览谷物市场详情,请点选[GRA-DRV-CMN]

--编译 母红;审校 李军

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