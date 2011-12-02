〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货收低,因美国玉米出口放缓及获利回吐

路透芝加哥12月2日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收低,因美国玉米出口销售放缓以及获利回吐.

周五市场走势反复,因传闻称欧洲央行可能透过国际货币基金组织(IMF)向疲弱的欧元区国家放款.分析师表示,政策制定者看来向应对欧债危机迈进了一步.

美国公布的11月就业报告显示就业温和成长,失业率则降至两年半低点,这给谷物和大豆市场提供了支撑.失业率从9%降至8.6%,被视为是经济复苏动能增加的迹象.

周末预报美国将迎来今冬首场大雪,将令土壤湿度进一步增加,有助於冬麦收成前景以及美国玉米和大豆的春季播种.

中国国家统计局周五公布,初步统计2011年中国粮食总产量达到57,121万吨,比上年增长4.5%,创新的历史纪录.无疑也为中国抑制通胀再添有利筹码.

新闻稿称,2011年,稻谷总产量突破2亿吨大关,达到20,078万吨,比去年增产503万吨,增长2.6%;小麦总产量11,792万吨,比去年增产274万吨,增长2.4%;玉米总产量19,175万吨,比去年增加1,450万吨,增长8.2%.玉米大幅度增产使中国粮食生产结构得到进一步改善.[ID:nCN1258140]

12月玉米期货今天交割量为零.

CBOT-3月玉米合约CH2下跌6-1/4美分,报每蒲式耳5.95-1/4美元.

3月玉米期货在所有关键移动均线切入位下方交投,九日相对强弱指标(RSI)为36.

今日CBOT玉米预估成交量为233,909口.(完)

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