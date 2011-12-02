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债券 | 2011年 12月 3日 星期六 04:08 BJT

〔标题新闻〕史塔克称ECB有自己的政策工具,无需效仿其他央行策略来令市场免受欧债危机影响

ECB:欧洲央行

史塔克为欧洲央行管委

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