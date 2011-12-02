〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货收高,因空仓回补且巴西产地天气乾旱

路透芝加哥12月2日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收高,交易商称受空仓回补及对部分南美洲大豆产区乾旱气候的忧虑支撑.过去五日中合约四次收高.

分析师表示,交易商貌似正出脱玉米多头/大豆空头利差.

大豆市场摆脱美元走强的压力.下周欧洲央行会议及欧盟峰会召开前,对宏观经济的不安情绪令美元走强.

交易商也密切关注巴西Mato Grosso和Mato Grosso do Sul地区的旱情,尽管未来6-10日内报将出现一些降雨.

CBOT大豆合约Sc1本周收高2.7%,因出现少量基金买盘且美元本周稍早前回落.

CBOT-1月大豆合约SF2收高7-3/4美分,每蒲式耳11.35-3/4美元.

CBOT-12月豆油合约BOc1升0.53美分,至每磅50.05美分.CBOT-12月豆粕合约SMc1跌0.8美元,报每吨286.4美元.

今日CBOT大豆预估成交量为168,423口,豆油为79,586口,豆粕为58,765口.

以下为CBOT农产品期货在2011 GMT的价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌 涨跌

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CBOT玉米Cc1 586.50 -8.25 -1.4% -6.8%

CBOT大豆Sc1 1135.75 7.75 0.7% -18.5%

CBOT豆粕SMc1 286.40 -0.80 -0.3% -22.7%

CBOT豆油BOc1 50.05 0.53 1.1% -13.3%

CBOT小麦Wc1 612.25 10.25 1.7% -22.9%

CBOT稻米RRc1 1445.50 -32.00 -2.2% 3.3%

欧盟小麦BL2X1 181.50 2.25 1.3% -28.1%

美国原油期货CLc1 100.94 0.74 0.7% 10.5%

道琼工业指数.DJI 12,036 16 0.1% 4.0%

现货金XAU= 1746.49 2.45 0.2% 23.0%

欧元/美元EUR= 1.3404 -0.0058 -0.4% 0.4%

美元指数.DXY 78.6160 0.2880 0.4% -0.5%

波罗的海

乾散货指数.BADI 1866 4 0.2% 5.2%

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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均为美分/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)

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