〔美国股市〕ADR小幅收高,受益於美国失业率降至两年半低点

路透纽约12月2日电---外国企业在美上市的美国存托凭证(ADR)周五收高,此前美国公布失业率下降至两年半低位,且有迹象显示欧洲领导人在解决债务危机方面取得进展.

美国经济数据改善鼓励了投资人.美国企业增加招聘及失业率从9%下降至8.6%,为美国经济复苏积累动能及美国股市或不受欧洲可能陷入衰退影响提供更多证据.

彭博援引接近谈判的消息人士话称,欧洲央行准备向国际货币基金组织(IMF)最多提供2,000亿欧元贷款,以缓解债务危机,股市亦因此受到提振.

纽约梅隆银行的ADR指数.BKADR升0.14%,而标准普尔500指数.SPX小跌0.02%.

欧洲银行及矿业类ADR升幅居前.必和必拓(BHP.N)上升1.75%,报75.30美元,德意志银行(DB.N)攀升2.77%,报40美元.

纽约梅隆银行欧洲ADR指数.BKEUR收升0.05%.

纽约梅隆银行中国ADR指数.BKCN下跌0.76%.

大型中国企业的ADR下跌,中国移动(CHL.N)跌0.81%,报48.90美元,中石油(PTR.N)下滑1.08%,报128.18美元.

纽约梅隆银行的亚洲ADR指数.BKAS升0.29%,纽约梅隆银行的拉丁美洲企业ADR指数.BKLA收涨0.50%.(完)

--编译 利棣儿;审校 于春红

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