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货币新闻 | 2011年 12月 3日 星期六 05:19 BJT

〔美国股市〕道琼工业指数微跌0.01%,Nasdaq指数小涨0.03%

路透纽约12月2日电---美国股市周五收盘基本持稳,但本周录得近三年来表现最佳的一周,今日公布的数据显示美国失业率降至两年半低位.

股市回吐稍早录得的1%的多数涨幅,因交易商在标普500指数未能升穿接近其200日移动均线的关键阻力位後锁定获利.

根据初步收盘数据,道琼工业指数.DJI微跌0.61点,或0.01%,至12,019.42点;标准普尔500指数.SPX小挫0.30点,或0.02%,至1,244.28点.Nasdaq指数.IXIC小升0.73点,或0.03%,至2,626.93点.

本周,道指收涨7%,标普500指数收高7.4%,Nasdaq指数上扬7.6%.(完)

--编译 母红;审校 于春红

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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