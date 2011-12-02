〔美国股市〕道琼工业指数微跌0.01%,Nasdaq指数小涨0.03%

路透纽约12月2日电---美国股市周五收盘基本持稳,但本周录得近三年来表现最佳的一周,今日公布的数据显示美国失业率降至两年半低位.

股市回吐稍早录得的1%的多数涨幅,因交易商在标普500指数未能升穿接近其200日移动均线的关键阻力位後锁定获利.