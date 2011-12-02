〔纽约期市〕ICE期棉在清淡市况中收高,市场缺乏方向

路透纽约12月2日电---期棉周五小幅收涨,处於区间低端的中部,成交清淡,分析师称,因棉纺厂逐步减少库存.

洲际交易所(ICE)3月期棉CTH2收升0.54美分,收报每磅91.84美分,连续第二日交投区间在90.92-92.27美分区间内.

分析师称,他们认为在11月21日形成的横盘区间势将被向上突破.11月29日向下突破未果,少量但持续的买盘令期棉受到支撑.

ICE Futures数据显示,周五成交尤为清淡,仅为约6,127口,较30日均值低近75%.前一日成交量为14,730口.

近期更多利好的经济数据和棉花出口数据不断改善可能推动期棉价格向上攀升.

今日公布的数据显示,美国11月失业率降至两年半低位8.6%,进一步显示经济复苏正累积动能.

美国农业部周四公布的数据显示,陆地棉净出口销售量为85,000出口包,售往中国的为65,000包.之前三周,农业部棉花出口销售数据显示,中国累计购买逾230万出口包,因其补充国有库存.

美国农业部下周五将公布月度供需报告,分析师预计,数据喜忧参半.

大量棉纺厂在以较高价格买入棉花後继续消化因此录得的损失,并静观价格从高位大幅回落.另外,信贷状况仍然紧蹙.

在11月29日跌至近13个月低位88.50美分後,新作3月合约的趋势是小幅上行.

交易所数据显示,周四棉花市场未平仓合约为137,145口,上日为137,741口.(完)