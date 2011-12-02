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货币新闻 | 2011年 12月 3日 星期六 05:57 BJT

〔加拿大汇市〕加元/美元收跌,受累于加拿大就业数据疲弱和欧元区担忧

路透多伦多12月2日电---加元兑美元周五结束四日连涨收跌,跟随欧元跌势,因市场担忧欧洲债务危机和令人失望的加拿大就业数据.

尽管周五走软,但加元/美元本周录得7月以来最大单周涨幅,受助于欧债危机稍早取得的进展和乐观的美国数据.

欧元兑美元五日来首次下挫,投资者对在下周欧洲央行会议和欧盟峰会前过度做多欧元持谨慎态度.

加元/美元CAD=D4收报1.0183加元,或0.9820美元,周四收报1.0143加元,或0.9859美元.

今日公布的数据喜忧参半,加拿大就业数据令人失望,美国就业岗位增长与预期一致.(完)

--编译 母红;审校 于春红

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