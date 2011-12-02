〔美国债市〕预计Cantor下周将发售CMBS新债,Miramax新债规模下调

IFR纽约12月2日电---Cantor Fitzgerald旗下Cantor Commercial Real Estate (CCRE)本周为其即将发行的商业不动产抵押贷款支持证券(CMBS)向证交会提交除传统公开说明书以外的发行说明文件.总的抵押贷款池余额将约为7.741亿美元,将发行证券总值约为5.418亿美元.

该交易将由穆迪和惠誉给予评等.

预计下周初将宣布的该交易为Cantor第二次涉足CMBS市场,其上一次交易为4月定价的6.35亿美元CFCRE 2011-C1.此次交易预计将在12月6日定价.

资产担保证券(ABS)市场中,巴克莱和Jefferies联席牵头经办1.9亿美元JG Wentworth 2011-2交易.

Miramax本周的ABS交易因宏观经济不利因素而具挑战性,发债规模由5.5亿美元降至5亿美元,已经推广了两周.(完)

--编译 李军;审校 母红

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