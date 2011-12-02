〔美国股市〕几收平盘,本周升幅为近三年最大

* 美国失业率降至两年半低点

* 指数一度大涨1%,之後回吐涨幅收平

路透纽约12月2日电---美国股市周五收盘基本持稳,但本周录得近三年来表现最佳的一周,今日公布的数据显示美国失业率降至两年半低位.

股市回吐稍早录得的1%的多数涨幅,因交易商在标普500指数未能升穿接近其200日移动均线的关键阻力位後锁定获利.

今日回落也反映下周欧洲重大事件前的谨慎情绪,下周将举行旨在解决长达两年欧元区债务危机的欧盟峰会.

尽管交易商对美国失业率下滑欢欣鼓舞,但他们也清楚欧洲令投资人失望的能力,特别是在本周标普500指数已大涨逾7%.

"失望太多次了,生怕这次新郎又落跑."ConvergEx Group首席市场策略师Nicholas Colas表示.

"市场愈发预期下周领导人会晤时将提出解决办法的框架,包括将允许增强财政联盟以及一些对欧债危机解决的开始."

近期美国公布的经济数据鼓舞人心,美国企业增加招聘,失业率由9%降至8.6%,进一步显示经济复苏动能增加.

Colas称,失业率下滑是"今年就业数据中最意外的".

路透访查的67位分析师对11月失业率的预估值中最低的为8.9%.

标普500指数离200日移动均线切入位近在咫尺,突破该水准可能预示後市上涨,该指数盘中一度升至去年收盘水准之上.

金融股今日涨幅最大,标普金融股指数.GSPF升1.4%,摩根大通(JPM.N)大涨6.1%,报32.33美元.

道琼工业指数.DJI微跌0.61点,或0.01%,至12,019.42点;标准普尔500指数.SPX小挫0.30点,或0.02%,至1,244.28点.Nasdaq指数.IXIC小升0.73点,或0.03%,至2,626.93点.

本周,道指收涨7%,标普500指数收高7.4%,Nasdaq指数上扬7.6%,为2009年3月中来最大周度百分比升幅.

纽约证交所、美国证交所和Nasdaq市场的总成交量约70亿股,今年日均值为79.6亿股.

纽约证交所和Nasdaq市场涨跌股票家数之比均逾3:2.(完)

--编译 李军;审校 利棣儿

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