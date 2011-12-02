〔国际油市〕NYMEX原油期货收高,受美国就业数据带动

路透纽约12月2日电---美国原油期货周五上涨,因美国公布的11月失业率降至两年半低点,料对需求有支撑,且有关伊朗核计划的地缘政治紧张局势引发对供应受影响的担忧.

美国原油期货三周内首周上涨,尽管对欧元区债务危机的担忧持续,且周中公布的数据显示上周美国原油库存意外大增.

根据路透技术分析师王涛(音译),今日油价升穿技术阻力位101.52美元,触及日高101.56美元,预示可能进一步升至102.88美元.

RBOB汽油期货大涨超过2%,领涨能源市场.

美国公布11月失业率由10月的9%降至两年半低点8.6%,为1月来最大降幅.

非农就业岗位增加12万,其中民间岗位增加14万,政府就业减少2万.分析师表示,尽管数据有好的一面,但步幅仍太缓慢,不足以令经济复苏明显加快.

NYMEX-1月原油期货CLF2上涨0.76美元或0.76%,结算价报每桶100.96,本周近月原油期货大涨4.19美元或4.33%,为11月11日该周以来最佳表现.

布兰特原油LCOc1收高0.95美元或0.87%,较美国原油期货溢价小增至8.98美元,周四为8.79美元.

NYMEX-1月取暖油期货HOF2收高2.05美分或0.69%,报2.99美元,本周近月取暖油期货上扬6.27美分或2.41%,之前连跌两周.

1月汽油期货RBF2收高5.83美分或2.28%,报2.6162美元,本周跳升16.73美分或6.83%,结束六周连跌.

结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日

成交量 成交量

NYMEX合约

1月原油 100.96 0.76 0.8% 99.76 101.56 231,454 275,858

2月原油 101.09 0.76 0.8% 99.89 101.68 51,874 72,214

1月RBOB汽油 2.6162 0.0583 2.3% 2.5823 2.6500 42,421 45,256

2月RBOB汽油 2.6224 0.0499 1.9% 2.5896 2.6478 24,378 25,740

1月取暖油 2.9900 0.0205 0.7% 2.9679 3.0286 42,919 82,973

2月取暖油 2.9999 0.0185 0.6% 2.9775 3.0348 20,932 37,734

ICE合约

1月布兰特 109.94 0.95 0.9% 108.62 110.41 151,940 182,388

整体市场 成交量 未平仓合约

当前 上日 30日平均 上日 净变动

原油 437,233 544,164 657,485 1,310,747 -7,257

汽油 129,485 124,250 133,597 266,266 207

取暖油 101,815 193,666 142,196 271,199 602 (完)