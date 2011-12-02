〔加拿大股市〕收低,但本周录得逾两年来单周最大升幅

路透多伦多12月2日---加拿大股市周五收低,因投资者作部份了结获利,因股市本周录得逾两年来最大单周升幅,受助於对欧洲正采取措施解决债务危机的乐观情绪.

矿业权重的材料股拖累指数下跌,因金矿股下滑,尽管现货金小幅上升,录得逾一个月来最大单周升幅.

这跌势受到金融股走强的阻力,加拿大最大的两家银行获利优於预期,提振金融股上涨.

美国劳工部公布,美国11月非农就业岗位增加12万(路透预估为增加12.2万),11月失业率为8.6%(预估为9.0%),创下2009年3月以来的最低.[ID:nCN1259526][ID:nCN1259634]该数据也扶助投资者人气.

多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收低38.20点,或0.32%,报12,075.09点.10项分类指数中四项收升.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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