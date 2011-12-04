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亚洲 | 2011年 12月 4日 星期日 10:22 BJT

〔全球汇市〕投机客美元多头仓位上周增至2010年6月以来最高--CFTC

路透纽约12月2日电---美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示,最近一周外汇市场投机客增持美元多头仓位至2010年6月以来最高位.

11月29日止当周,美元净多头仓位增至180.4亿美元,为2010年6月8日以来最高位,前一周为121.1亿美元.

投机客的欧元空头仓位增至104,302口,前一周为85,068口.

瑞郎空头仓位跳增至9,327口,为2007年5月以来最高,关於瑞士央行将采取进一步行动压制瑞郎汇率的臆测升温.

数据还显示,英镑空头仓位增至46,660口,为一个月高位.

路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算.

日圆(12,500,000日圆为1口)

11月29日当周 11月22日当周

多头仓位 56,162 57,018

空头仓位 15,615 13,838

净仓位 40,547 43,180

欧元(125,000欧元为1口)

11月29日当周 11月22日当周

多头仓位 27,620 25,943

空头仓位 131,922 111,011

净仓位 -104,302 -85,068

英镑(62,500英镑为1口)

11月29日当周 11月22日当周

多头仓位 23,503 20,691

空头仓位 70,163 57,325

净仓位 -46,660 -36,634

瑞郎(125,000瑞郎为1口)

11月29日当周 11月22日当周

多头仓位 4,950 4,049

空头仓位 14,277 9,919

净仓位 -9,327 -5,870

加元(100,000加元为1口)

11月29日当周 11月22日当周

多头仓位 30,069 29,041

空头仓位 56,938 51,185

净仓位 -26,869 -22,144

澳元(100,000澳元为1口)

11月29日当周 11月22日当周

多头仓位 34,307 43,450

空头仓位 21,765 25,490

净仓位 12,542 17,960

新西兰元(100,000新西兰元为1口)

11月29日当周 11月22日当周

多头仓位 11,018 12,639

空头仓位 7,300 4,723

净仓位 3,718 7,916

(完)

--编译 白云;审校 蔡美珍

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