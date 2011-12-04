《美债一周展望》公债价格上涨,对欧债危机忧虑的影响盖过美国就业数据

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并,重发本文但内容未有调整)

* 西班牙评级将遭调降的臆测令避险买盘再起

* 对欧洲的忧虑情绪盖过喜人的美国就业数据

* 美联储购买21亿美元长期美国公债,售出86亿美元短债

* 收益率盘初大跌後,持稳於支撑水平下方

路透纽约12月2日电---美国公债价格周五走强,因欧元区债务危机相关忧虑挥之不去,影响盖过了喜人的美国就业成长报告,因此在下周欧洲数场重要政策事件前,公债避险买盘重现.

对西班牙债信评级或遭调降的臆测,从而令对美国劳工市场改善或能使经济免于衰退的冀望退居二线.许多分析师认为欧元区难逃衰退之灾.

"就是对欧洲的忧虑以及并未发生的西班牙评级遭降的传闻,"Commonfund首席投资策略师Michael Strauss表示.该公司管理约270亿美元资产.

在抛售美国公债来因应11月非农就业报告後,忧虑的投资者逐步回撤至美国债市.美国11月非农就业岗位增加12万个,符合市场预期.

失业率意外跌至8.6%的两年半低点.但部分分析师并未看重这一点,认为这是因为沮丧的民众停止寻找工作,而非企业增加雇佣.

"主要数据看起来不错,但当你注意到细节时,你就不会太兴奋了,"法国巴黎银行利率策略师Aaron Kohli表示.

指标10年期公债US10YT=RR收高12/32,接近日高,收益率报2.04%,跌4个基点,盘中一度几乎触及2.17%,为一个月新高.本周该收益率升约8个基点,之前两周为下跌.

30年期公债US32YT=RR升1-2/32,收益率报3.03%,跌5个基点,长债收益率本周升近11个基点,连续第二日守住技术支撑位约3.14%下方.

**市场焦点仍在欧洲**

由於对欧洲债务危机是否会演变为全球性危机的不安情绪持续,投资人和交易商将关注下周三欧洲央行标售三个月美元的结果、周四欧洲央行货币政策会议以及周五的欧洲峰会.

"将我们带到这里的不是美国问题,而是欧洲问题."法国巴黎银行的Kohli称.

交易商预计欧洲央行会降息一码至1%,以缓和货币市场状况,此间欧元区领导人急於为财政问题寻找综合解决办法.

周三,欧洲央行,美联储等多家主要央行联手行动,向全球银行体系挹注美元流动性.

本周稍早,欧元区财长举行会晤,他们表示还未确定为国际货币基金组织(IMF)增加供款的具体数字,且如果需要增加供款,欧洲各国央行--不单单是欧洲央行--会从欧洲提供资源.

多数政策制定者仍认为该计划不到万不得已不会实施.欧元区希望提高IMF资源,一旦其第三大和第四大经济体意大利和西班牙出现问题,IMF就有足够资金提供可靠後盾.

另外,美联储周五购入25亿美元长债,之前从其资产负债表中售出86亿美元短债,这是美联储卖短买长(扭转操作,twist operation)的一部分.(完)

--编译 梁睿雪/李军; 审校 利棣儿

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