《美股一周展望》欧债危机解决进程将成股市走势指引

路透纽约12月2日电---欧元区将再度成为华尔街的烦恼来源,投资者指望欧元区峰会提出应对债务危机的果断解决方案.

本周美国股市创下逾两年来最佳单周表现,受助于全球主要央行携手向难以融资的欧洲银行提供利率较低的美元贷款.

此外,欧洲央行新总裁周四表示,如果政界领袖在12月9日峰会上同意明显加大预算控制力度,欧洲央行准备采取更积极措施应对欧债危机.

但若华尔街投资者觉得这种情况似曾相识,也是情有可原.在欧洲相关气氛影响下,市场整个秋季的走势反反覆覆.

"下周市场将把所有注意力放在周五峰会上.但别忘了,这是欧元区危机发生以来,我们看到的第15次峰会,每一次峰会市场都愈来愈感到兴奋,然後,砰,市场又大失所望,"ICAP Equities的董事总经理Ken Polcari说.

一直到现在,欧洲央行持续抵抗市场和全球领导人的施压,拒绝以最後放款者的角色介入危机.欧洲信贷市场近几周因担心欧元区可能解体,或者一个或更多国家出现债务违约,收益率大幅上扬.

法国总统萨科齐表示,他和德国总理梅克尔下周一将举行会晤,商榷将在峰会上提出的联合建议.

投资者对欧元区领导人推动债务危机解决能取得明显进展的乐观人气,扶助标准普尔500指数.SPX.INX本周上涨7.4%,为2009年3月以来最佳单周表现.据投资顾问公司Bespoke Investment Group称,上周表现最好的个股是那些国际业务营收较高的公司.

虽然市场因为易受欧元区负面消息影响,将保持较高波动性,但投资者目前对欧元区领导人应对危机的行动似乎还算满意.

**欧债危机进入关键时刻**

"我们看到政策出现一些转变,表明他们最终明白存在问题,"Federated Investors首席股票策略师Phil Orlando说."他们最终意识到这相当於他们的雷曼时刻,他们必须采取类似我们在2007至2009年期间所作的措施."

市场波动与欧债危机解决进程的相关人气紧密联系,投资者考虑入手被很多分析师认为很便宜的美国股票的同时,还要被迫考虑欧元区财政稳定问题.

近期企业财测和分析师预估描绘的景象都不太乐观,过去两个月对标准普尔成分股第四季获利增长的预估值大跌,另外,据汤森路透Proprietary Research资料,企业财测负面预警相对於正面预测的比率接近纪录高位.

即便欧洲领导人继续走上获得投资者肯定的路径,落实计划的难度可能给投资者的乐观情绪泼上冷水.意大利和西班牙等欧洲主要国家的借款成本仍持於无法为继的高位.

"我不知道市场年底会不会一路上扬,因为不管他们拿出什麽样的解决方案,实施起来都难,"ConvergEx Group的首席市场策略师Nicholas Colas说.

"实施从政治层面来说很难,经济层面上说也难,因为现在所造成的众多不确定性,未来将面临真真切切的衰退威胁--明年上半年欧洲可能陷入很深的衰退."

下周美国数据面清淡,其中受关注的是供应管理协会(ISM)服务业报告、一周初请失业金人数和贸易数据.(完)

--编译 白云 审校 蔡美珍

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