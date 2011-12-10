〔中国数据〕11月出口增幅创九个月低位,贸易顺差有所收窄--海关(更新版)

(新增更多细节)

* 11月出口同比增幅降至九个月低点

* 明年外部环境难乐观,但料出口可维稳

* 人民币汇率向正常波动区间回归

路透北京12月10日电---受欧美经济疲软拖累,中国11月进出口增速继续下滑,其中出口增幅下滑至九个月来的低水平位,当月贸易顺差较上月明显收窄.

分析人士指出,尽管贸易数据好於市场预期,但预计未来数月,外部环境难有实质改善,对中国出口将造成一定负面影响,但无须过度悲观,因出口难现大幅下滑.

中国海关周六发布数据显示,11月出口同比增长13.8%,路透调查中值为+10.9%;同期,进口同比增长22.1%,路透调查中值为+19.0%;贸易差额为顺差145.2亿美元,路透调查中值为顺差143.0亿美元.[ID:nCN1265196]

"出口比预期要好,看来美国对中国出口的影响并没有之前想的那麽悲观,从美国近期的零售消费数据看也还可以,我们预计今年全年出口增幅在15-18%的范围."国开证券宏观经济分析师杜征征称,明年外部环境值得担心,但应该不会拖累出口大幅下滑.

中国证券报此前援引国家发改委专家预测称,今年全年外贸增速"高开低走"已成定局,进出口增速回落趋势将在四季度延续,预计明年全年进出口总额将在4.2万亿至4.32万亿美元之间,增幅在14%至17.5%之间.[ID:nCN1237182]

11月中国贸易顺差较上月有所收窄,且最新数据显示,中国11月CPI增幅连续第四个月回落,笼罩经济逾一年之久的通胀阴霾终於渐行渐远,上述因素均有助於缓解人民币升值压力,未来人民币汇率料按政府既定思路,主动、渐进、可控升值.

对於未来人民币汇率走势,西南证券首席经济学家王剑辉认为,其正在向一个正常波动的区间回归.此前人民币兑美元连续走低并不是一个趋势性的转变,实际上,现在人民币汇率的走势与外贸数据的关系已不大.

近期因中国经济放缓及热钱出走等疑虑,人民币汇率出现贬值信号,中国银行间市场上人民币/美元汇率CNY=CFXS已连续八日在日间交易时段触及"跌停".[CNY/CN]

中国海关周六公布11月贸易数据如下:

指标 11月实际值 中值 区间 上月 去年同期

出口(%) 13.8 10.9 6.0-18.0 15.9 34.9

进口(%) 22.1 19.0 15.0-26.0 28.7 37.7

贸易顺差(亿美元) 145.2 143.0 70-237 170.33 228.9 (完)