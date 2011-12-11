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亚洲 | 2011年 12月 12日 星期一 07:37 BJT

****主要国家经济指标预测--12月12日****

路透12月12日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

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12月11日(日)

2350 日本国内企业物价指数(较前月) 11月 -0.2% -0.7%

(较上年同期) +1.5% +1.7%

12月12日(一)

0030 澳洲房屋融资(较上月) 10月 -- +2.2%

0030 澳洲商品/服务贸易收支(亿澳元) 10月 -- 顺差25.64

进口(较上月) -- -1%

出口(较上月) -- -3%

0500 日本消费者信心指数 11月 -- 38.6

0745 法国经常账收支(亿欧元) 10月 -- 赤字40

1900 美国联邦预算(亿美元) 11月 赤字1,390 赤字984.7

2100 韩国进口物价(较上年同期) 11月 -- +16.0%

出口物价(较上年同期) -- +9.2%

2145 新西兰食品价格指数 11月 -- -1.3%

附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值

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0700 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 11月终值 持平 持平

(较上年同期) +2.4% +2.4%

消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 持平 持平

(较上年同期) +2.8% +2.8%

0700 德国贸易收支(亿欧元) 10月 顺差126 顺差143

出口(较前月) -3.6% -1.0%

进口(较前月) -1.0% +0.5%

0745 法国年内迄今财政预算(亿欧元) 10月 赤字994 --

0745 法国工业生产(较前月) 10月 持平 -0.3%

0930 英国生产者物价指数(PPI)投入物价(较前月) 11月 +0.1% +0.2%

(较上年同期) +13.4% +13.2%

产出物价(较前月) +0.2% +0.1%

(较上年同期) +5.4% +5.4%

核心PPI产出物价(较前月) 持平 +0.1%

(较上年同期) +3.2% +3.3%

0930 英国贸易收支(亿英镑) 10月 逆差75.57 逆差94

对非欧盟贸易收支(亿英镑) 逆差45.54 逆差55

1330 加拿大贸易收支(亿加元) 10月 逆差 8.9 顺差6

进口 392.57 385.5

出口 383.72 395.0

1330 加拿大劳动生产率(较前季) 第三季 +0.4% -0.2%

1330 美国国际贸易收支(亿美元) 10月 逆差 434.7 逆差435

1455 路透/密西根大学美国消费者信心指数 12月初值 67.7 65.5

现况指数 77.9 78.0

预期指数 61.1 57.5

1530 美国经济周期研究所(ECRI)一周领先指标 12月2日当周 122.5 --(完)

--整理 兰秀娟/李春喜;审校 戴素萍

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