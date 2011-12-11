主要国家经济指标预测--12月12日****

金属期市：期铜上涨，因供应忧虑盖过中国上调利率举措的影响
路透伦敦2月6日 - 铜价周一上涨，因投资者重新聚焦智利和印尼的供应风险，但涨幅受限，因上周主要金属消费国中国意外收紧经济政策。
路透12月12日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
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12月11日(日)
2350 日本国内企业物价指数(较前月) 11月 -0.2% -0.7%
(较上年同期) +1.5% +1.7%
12月12日(一)
0030 澳洲房屋融资(较上月) 10月 -- +2.2%
0030 澳洲商品/服务贸易收支(亿澳元) 10月 -- 顺差25.64
进口(较上月) -- -1%
出口(较上月) -- -3%
0500 日本消费者信心指数 11月 -- 38.6
0745 法国经常账收支(亿欧元) 10月 -- 赤字40
1900 美国联邦预算(亿美元) 11月 赤字1,390 赤字984.7
2100 韩国进口物价(较上年同期) 11月 -- +16.0%
出口物价(较上年同期) -- +9.2%
2145 新西兰食品价格指数 11月 -- -1.3%
附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
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0700 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 11月终值 持平 持平
(较上年同期) +2.4% +2.4%
消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 持平 持平
(较上年同期) +2.8% +2.8%
0700 德国贸易收支(亿欧元) 10月 顺差126 顺差143
出口(较前月) -3.6% -1.0%
进口(较前月) -1.0% +0.5%
0745 法国年内迄今财政预算(亿欧元) 10月 赤字994 --
0745 法国工业生产(较前月) 10月 持平 -0.3%
0930 英国生产者物价指数(PPI)投入物价(较前月) 11月 +0.1% +0.2%
(较上年同期) +13.4% +13.2%
产出物价(较前月) +0.2% +0.1%
(较上年同期) +5.4% +5.4%
核心PPI产出物价(较前月) 持平 +0.1%
(较上年同期) +3.2% +3.3%
0930 英国贸易收支(亿英镑) 10月 逆差75.57 逆差94
对非欧盟贸易收支(亿英镑) 逆差45.54 逆差55
1330 加拿大贸易收支(亿加元) 10月 逆差 8.9 顺差6
进口 392.57 385.5
出口 383.72 395.0
1330 加拿大劳动生产率(较前季) 第三季 +0.4% -0.2%
1330 美国国际贸易收支(亿美元) 10月 逆差 434.7 逆差435
1455 路透/密西根大学美国消费者信心指数 12月初值 67.7 65.5
现况指数 77.9 78.0
预期指数 61.1 57.5
1530 美国经济周期研究所(ECRI)一周领先指标 12月2日当周 122.5 --(完)
--整理 兰秀娟/李春喜;审校 戴素萍
路透伦敦2月6日 - 铜价周一上涨，因投资者重新聚焦智利和印尼的供应风险，但涨幅受限，因上周主要金属消费国中国意外收紧经济政策。
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路透2月3日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 36 55 - - * 3月 23 88 309.2 3 * 4月 93 242 307.2 25 * 5月 329 1,163 304.2 149 * 6月 1,969 3,121 300.5 468 * 7月 6,571 11,515 300 2,833 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)