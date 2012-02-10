〔表格〕汤森路透/密西根大学美国2月消费者信心指数初值为72.5,低於预期

金属期市：伦铜因美元走高而下滑，但供应忧虑提供支撑
路透墨尔本2月21日 - 伦铜周二下滑，因美元走高，但受智利铜矿罢工以及印尼出口许可方面存在纠纷的影响，持续的供应担忧支撑着铜价。
路透纽约2月10日电---汤森路透/密西根大学周五公布的调查显示:
* 汤森路透/密西根大学美国2月消费者信心指数初值为72.5(路透调查预估为74.5),1月终值为75.0
* 汤森路透/美国密西根大学2月消费者现况指数初值为79.6(预估为84.5),1月终值为84.2
* 汤森路透/美国密西根大学2月消费者预期指数初值为68.0(预估为69.5),1月终值为69.1
以下为详细数据:
2月初值 1月 12月 11月 10月
信心指数 72.5 75.0 69.9 63.7 60.8
现况指数 79.6 84.2 79.6 77.4 74.9
预期指数 68.0 69.1 63.6 54.9 51.7
一年通胀预期 3.2 3.3 3.1 3.2 3.2
五年通胀预期 2.9 2.7 2.7 2.7 2.7(完)
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--编译 洪曦;审校 李军
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