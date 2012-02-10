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货币新闻 | 2012年 2月 10日 星期五 22:59 BJT

〔表格〕汤森路透/密西根大学美国2月消费者信心指数初值为72.5,低於预期

路透纽约2月10日电---汤森路透/密西根大学周五公布的调查显示:

* 汤森路透/密西根大学美国2月消费者信心指数初值为72.5(路透调查预估为74.5),1月终值为75.0

* 汤森路透/美国密西根大学2月消费者现况指数初值为79.6(预估为84.5),1月终值为84.2

* 汤森路透/美国密西根大学2月消费者预期指数初值为68.0(预估为69.5),1月终值为69.1

以下为详细数据:

2月初值 1月 12月 11月 10月

信心指数 72.5 75.0 69.9 63.7 60.8

现况指数 79.6 84.2 79.6 77.4 74.9

预期指数 68.0 69.1 63.6 54.9 51.7

一年通胀预期 3.2 3.3 3.1 3.2 3.2

五年通胀预期 2.9 2.7 2.7 2.7 2.7(完)

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--编译 洪曦;审校 李军

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