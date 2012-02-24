〔表格〕汤森路透/密西根大学美国2月消费者信心指数终值为75.3,高於预期

欧洲已公布经济指标--2017/2/27
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 p +0.4 r +1.7 p 英国 第四季 +0.7 r +0.6 r +2.0 r 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 p +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 p
路透2月24日电---汤森路透/密西根大学周五公布的调查显示:
* 汤森路透/密西根大学美国2月消费者信心指数终值为75.3(路透调查预估为73.0),初值为72.5
* 汤森路透/美国密西根大学2月消费者现况指数终值为83.0(预估为80.3),初值为79.6
* 汤森路透/美国密西根大学2月消费者预期指数终值为70.3(预估为68.5),初值为68.0
* 汤森路透/密西根大学美国消费者信心指数和预期分项指数均为2011年2月以来最高
以下为详细数据:
2月终值 2月初值 1月 12月 11月 10月
信心指数 75.3 72.5 75.0 69.9 63.7 60.8
现况指数 83.0 79.6 84.2 79.6 77.4 74.9
预期指数 70.3 68.0 69.1 63.6 54.9 51.7
一年通胀预期 3.3 3.2 3.3 3.1 3.2 3.2
五年通胀预期 2.9 2.9 2.7 2.7 2.7 2.7 (完)
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--编译 洪曦;审校 于春红
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 p +0.4 r +1.7 p 英国 第四季 +0.7 r +0.6 r +2.0 r 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 p +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 p
380-cst燃料油的3月/4月跨月价差升水升至每吨2.75美元的约两周高位，较前一日上涨0.50美元。上次近月跨月价差升水达到这个水平还是在2月16日，在那之前成交量飙升引发了多头交易预期。
路透纽约2月27日 - 伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway)董事长兼CEO巴菲特周一对CNBC电视台表示，伯克希尔哈撒韦在2017年已买入约1.2亿股苹果股票。