(重温稿)《中国贸易焦点》外部市场疲弱令出口前景不甚乐观,人民币贬值预期升温

* 欧美市场疲弱令中国11月出口增速降至九个月新低

* 全球经济的不确定性令未来出口前景不甚乐观

* 进口稳定,明年整体外贸前景不必过於悲观

* 短期内人民币兑美元贬值预期有所升温

作者 谢衡/康熙泽

路透北京12月10日电---欧美市场疲弱令中国11月出口增速降至九个月新低,全球经济景气的不确定性更令中国未来的出口前景不甚乐观.

而随着贸易顺差规模的收窄,中国长期以来的外贸失衡问题得到进一步改善,加之国内经济增速逐步放缓,人民币升值压力不仅大为纾缓,短期内甚至出现贬值预期.

数据显示,中国11月出口同比增长13.8%,路透调查中值为10.9%;同期,进口同比增长22.1%,路透调查中值为19.0%;贸易差额为顺差145.2亿美元,路透调查中值为顺差143.0亿美元.[ID:nCN1265196]

"对於12月直到明年的出口形势我们不太乐观.因为受欧债危机的影响,发达国家经济低迷,需求疲弱.而今年下半年新兴市场国家经济下滑也很快,这些都对中国的出口环境造成负面影响." 交通银行金研中心研究员陆志明称.

在欧债危机深化及美国经济不确定性未有缓释的背景下,中国商务部此前表示,中国明年外贸进出口形势较严峻,将更注重对发展中经济体的出口.[ID:nCN1267688]

"出口最坏的时候还没到,我们认为可能会是明年一季度."华创证券宏观经济分析师华中炜亦认为,因新兴市场无法与欧美等发达经济体脱钩,前者同样受到欧美市场疲弱的影响.

陆志明认为,未来欧债危机短期难以乐观,美日经济复苏不确定性也较大,加上新兴市场国家经济增长与通胀压力同步下行.中国未来出口环境很可能持续恶化,预计未来出口同比增速将处於低位运行.可能下降到10%.

中国商务部部长陈德铭此前表示,鉴於明年经济形势比较复杂,出口增速将放缓.不过,今明两年中国的贸易顺差可能会进一步缩小,贸易更趋於平衡.[ID:nCN1248050]而中国副总理王岐山称,中国要继续保持外贸政策的稳定性和连续性,并积极扩大进口.[ID:nCN1261000]

**不必过於悲观**

虽然11月进出口增速比上月双双回落,但仍好於市场预期.此外,进口一直维持着平稳增长的态势.分析师认为,对中国明年的外贸前景不必过於悲观.

西南证券首席经济学家王剑辉表示,数据符合预期,就说明欧债危机对中国外贸的影响也好於预期,预计明年中国的出口应该可以维持一个较平稳的态势.

"展望明年,外部环境值得担心,但是应该不会拖累出口出现大幅下滑."国开证券宏观经济分析师杜征征称.他预计,今年全年出口增幅在15-18%的范围,进口增幅则有望保持在20%以上,国内需求还是可以的,减缓了经济硬着陆的担心.

海关数据显示,今年1至11月,中国外贸进出口总值达3.3万亿美元,比去年同期增长23.6%.

"我们认为明年中国的外贸总体保持8-11%的增长就已经很可观了,毕竟目前中国的外贸总额已经占到GDP的23-25%,这个水平已经很高了."王剑辉说.

商务部外贸司司长王受文此前在《中国的对外贸易》白皮书的新闻发布会上称,如果欧洲金融危机不失控的话,明年出口预计仍能实现一定水平的增长.

**人民币汇率或回归正常波动区间**

出口增速放缓,而进口增长保持平稳,将促使中国的外贸情况更趋於平衡.有分析师认为,人民币兑美元的汇率亦应随之向一个正常波动的区间回归,而并非之前的单边升值态势.

"我们认为人民币兑美元的汇率正在向一个正常波动的区间回归.此前人民币兑美元连续走低并不是一个趋势性的转变,实际上,现在人民币汇率的走势与外贸数据的关系也不大了."王剑辉称.

近期因中国经济放缓及热钱出走等疑虑,人民币汇率出现贬值信号,中国银行间市场上人民币/美元汇率CNY=CFXS已连续八日在日间交易时段触及"跌停".[CNY/CN]

而从中长期看,分析师认为人民币升值的趋势不会改变.

杜征征预计,短期看人民币兑美元存在贬值预期,但是中长期人民币升值的预期趋势不会改变,"预计明年升值幅度在3%,但是如果欧洲恶化程度超过预期,可能人民币升值幅度在1%-3%左右."

亦有分析师认为,人民币未来存在贬值可能.陆志明就称,因中国宏观经济开始下行,加之此前在通胀环境下,人民币一直是对内贬值的,这些都不支持人民币对外继续升值.

"此外,国际大宗商品的价格也趋於回落,以人民币升值应对输入型通胀的必要性也大大减少了."他说.

中国商务部国际贸易谈判副代表崇泉此前表示,人民币汇率贬值现象很好,说明人民币汇率不受中国政府操纵,是市场调节,未来人民币汇率变动将呈波浪式.(完)