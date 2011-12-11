〔全球航运〕波罗的海乾散货运价指数上升,海岬型船舶获利创逾一年高位

金属期市：期铜上涨，因供应忧虑盖过中国上调利率举措的影响
路透伦敦2月6日 - 铜价周一上涨，因投资者重新聚焦智利和印尼的供应风险，但涨幅受限，因上周主要金属消费国中国意外收紧经济政策。
路透伦敦12月9日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周五连续第三天上升,受中国铁矿石贸易坚挺扶助,较大型海岬型船舶获利跳升至逾一年高位.
不过货运业未来几个月料出现更多震荡,因船舶供过於求且经济形势愈发低迷将令获利承压,而且关於中国原材料需求前景的忧虑升温.
波罗的海乾散货运价指数上升40点或2.13%至1,922点.
铁矿石运输占大型海岬型船舶海运量的约三分之一,经纪商表示,铁矿石价格走势依然是影响干散货运价格的一个关键因素.
海岬型船舶推动了货运市场近期涨势,受助于澳洲和巴西对中国的煤矿和铁矿石出口,以及日本煤矿进口活动回暖.港口船舶拥堵日益严重亦给市场提供支撑.
波罗的海海岬型船运价指数.BACI上升4.76%,船舶日均获利升至32,617美元,创2010年11月以来最高水准.
波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI上升1.18%,船舶日均获利为13,682美元.(完)
--编译 杜明霞;审校 白云
路透伦敦2月6日 - 铜价周一上涨，因投资者重新聚焦智利和印尼的供应风险，但涨幅受限，因上周主要金属消费国中国意外收紧经济政策。
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