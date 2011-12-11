更正:〔全球汇市〕投机客上周减持美元多仓--CFTC(12月9日)

(更正:因英文原文有误,标题及正文"转持美元净空仓"改为"减持美元多仓)

路透纽约12月9日电---根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据以及路透计算,最近一周外汇市场投机客减持美元多仓.

12月6日止当周,美元净多头仓位为159.7亿美元,前一周净多头仓位为180.4亿美元.

投机客的欧元净空头仓位降至95,814口,前一周为104,302口.

欧洲央行本周降息以及欧洲建议加强财政纪律後的持仓变动,并未反映在本次数据中.

将於12月16日公布的12月13日止当周外汇市场投机客持仓数据将涵盖上述事件发生後的持仓变动数据.

路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算.

日圆(12,500,000日圆为1口)

12月6日当周 11月29日当周

多头仓位 56,817 56,162

空头仓位 18,546 15,615

净仓位 38,271 40,547

欧元(125,000欧元为1口)

12月6日当周 11月29日当周

多头仓位 34,521 27,620

空头仓位 130,335 131,922

净仓位 -95,814 -104,302

英镑(62,500英镑为1口)

12月6日当周 11月29日当周

多头仓位 26,311 23,503

空头仓位 69,871 70,163

净仓位 -43,560 -46,660

瑞郎(125,000瑞郎为1口)

12月6日当周 11月29日当周

多头仓位 4,358 4,950

空头仓位 15,516 14,277

净仓位 -11,158 -9,327

加元(100,000加元为1口)

12月6日当周 11月29日当周

多头仓位 31,022 30,069

空头仓位 51,193 56,938

净仓位 -20,171 -26,869

澳元(100,000澳元为1口)

12月6日当周 11月29日当周

多头仓位 53,653 34,307

空头仓位 23,829 21,765

净仓位 29,824 12,542

新西兰元(100,000新西兰元为1口)

12月6日当周 11月29日当周

多头仓位 10,745 11,018

空头仓位 6,888 7,300

净仓位 3,857 3,718

(完)

--编译 杜明霞; 审校 白云

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