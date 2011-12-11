《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--12月9日

金属期市：期铜上涨，因供应忧虑盖过中国上调利率举措的影响
路透伦敦2月6日 - 铜价周一上涨，因投资者重新聚焦智利和印尼的供应风险，但涨幅受限，因上周主要金属消费国中国意外收紧经济政策。
以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 (SINA.O) 61.86 +0.60 +0.98 2972673
搜狐 (SOHU.O) 52.40 +2.28 +4.55 718752
网易 (NTES.O) 47.26 +1.13 +2.45 463676
百度 (BIDU.O) 130.52 +3.89 +3.07 4770547
亚信科技 ASIA.O 8.94 +0.27 +3.11 208961
侨兴环球电话 XING.O 0.78 +0.02 +2.29 163660
台湾
台湾积体电路 (TSM.N) 13.08 +0.14 +1.08 2626212
联电 (UMC.N) 2.12 +0.00 +0.00 467001
日月光 (ASX.N) 4.57 +0.05 +1.11 82111
矽品精密 (SPIL.O) 4.29 +0.06 +1.42 1356989
和信超媒体 (GIGM.O) 0.84 -0.01 -1.18 60532
友达 (AUO.N) 4.49 +0.07 +1.58 323158
中华电信 (CHT.N) 33.50 +0.10 +0.30 21172
台湾国际航电 (GRMN.O) 37.90 +0.65 +1.74 853514
香港
中国移动 (CHL.N) 48.45 +0.47 +0.98 185051
中国联通 (CHU.N) 21.15 +0.07 +0.33 209391
中国电信 (CHA.N) 59.99 +0.74 +1.25 14341
中芯国际 (SMI.N) 2.35 +0.03 +1.29 60128
电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.51 +0.02 +0.57 233
(完)
--整理 杜明霞
路透伦敦2月6日 - 铜价周一上涨，因投资者重新聚焦智利和印尼的供应风险，但涨幅受限，因上周主要金属消费国中国意外收紧经济政策。
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路透2月3日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 36 55 - - * 3月 23 88 309.2 3 * 4月 93 242 307.2 25 * 5月 329 1,163 304.2 149 * 6月 1,969 3,121 300.5 468 * 7月 6,571 11,515 300 2,833 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)