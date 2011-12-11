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亚洲 | 2011年 12月 11日 星期日 09:28 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--12月9日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 (SINA.O) 61.86 +0.60 +0.98 2972673

搜狐 (SOHU.O) 52.40 +2.28 +4.55 718752

网易 (NTES.O) 47.26 +1.13 +2.45 463676

百度 (BIDU.O) 130.52 +3.89 +3.07 4770547

亚信科技 ASIA.O 8.94 +0.27 +3.11 208961

侨兴环球电话 XING.O 0.78 +0.02 +2.29 163660

台湾

台湾积体电路 (TSM.N) 13.08 +0.14 +1.08 2626212

联电 (UMC.N) 2.12 +0.00 +0.00 467001

日月光 (ASX.N) 4.57 +0.05 +1.11 82111

矽品精密 (SPIL.O) 4.29 +0.06 +1.42 1356989

和信超媒体 (GIGM.O) 0.84 -0.01 -1.18 60532

友达 (AUO.N) 4.49 +0.07 +1.58 323158

中华电信 (CHT.N) 33.50 +0.10 +0.30 21172

台湾国际航电 (GRMN.O) 37.90 +0.65 +1.74 853514

香港

中国移动 (CHL.N) 48.45 +0.47 +0.98 185051

中国联通 (CHU.N) 21.15 +0.07 +0.33 209391

中国电信 (CHA.N) 59.99 +0.74 +1.25 14341

中芯国际 (SMI.N) 2.35 +0.03 +1.29 60128

电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.51 +0.02 +0.57 233

(完)

--整理 杜明霞

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