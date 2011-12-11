〔货币市场〕美元融资市场重现紧俏迹象,指标无担保美元贷款利率上涨

路透纽约12月9日电---昨日紧张市况有所缓解後,美元融资市场周五重现紧俏迹象,因万众期待可望化解欧债危机的欧盟峰会的结果并非压倒性的.

指标无担保美元贷款利率上涨,昨日曾稍事喘息.对欧元区银行业者未来将支付的美元存款利率水平的押注显示利率将再次上升.

为期两日的欧盟峰会结果让金融市场不确定当局是否会,以及何时会采取更多果断行动消除欧债危机.

27个欧盟成员国中有26个一致同意采取更严格的预算纪律机制,对欧元区内违反纪律的国家实施自动制裁,但英国表示不能接受峰会提议的欧盟条约修正案.

RBS证券的短期利率策略主管Jim Lee称,峰会产生一些成果,但不是很大.希腊债券表现依然糟糕,表明峰会未能令市场恢复信心.

另外有迹象表明市场人士依然对一些欧洲国家的债券态度谨慎,据Markit数据,意大利、西班牙、爱尔兰和葡萄牙的信贷违约互换(CDS)价格全部上涨.

三个月美元伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)USD3MFSR=从0.54%涨至0.54175%.

由於担心欧元区银行持有过多希腊和意大利等受困国家的债券,银行不愿相互拆借美元资金.过去欧洲银行业者依赖美国货币市场基金提供的短期美元贷款,而如今这一来源也基本上已消失.(完)

--编译 白云;审校 杜明霞

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